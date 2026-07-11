El jutge imputa l’excap de Correus en la trama Leire
Pedraz autoritza a l’UCO l’accés al mòbil confiscat de Juan Manuel Ramos
Juan José Fernández
Tot just van passar 24 hores entre que va transcendir un informe de l’UCO assenyalant Juan Manuel Serrano, expresident de Correus, i la decisió del jutge Santiago Pedraz de passar a la situació d’imputat en el cas Leire Díez i autoritzar als investigadors accés al seu mòbil. Des d’ahir, el magistrat de l’Audiència Nacional inclou Serrano, que va ser cap de gabinet de Pedro Sánchez a la secretaria general del PSOE, entre els investigats en la trama d’obtenció i facilitació de contractes amb càrrec a empreses de la Societat Estatal de Participacions Industrials (Sepi) i, posteriorment, a la xarxa per entorpir investigacions policials i judicials entorn del PSOE.
El jutge comparteix elmateix criteri de la Fiscalia Anticorrupció, que ahir també demanava la imputació de Serrano. L’expresident de Correus comparteix la condició d’imputat amb un altre alt executiu de la xarxa empresarial de l’Estat, Vicente Fernández, a qui –segons les converses telefòniques intervingudes per la Guàrdia Civil– reportava com a president de la Sepi i amb qui, junt amb Leire Díez, hauria format una comunitat d’interessos dins de l’Administració.
La Guàrdia Civil ha obtingut de Pedraz permís per abocar dades del telèfon de Juanma Serrano. Pedraz, amb la seva decisió, considera que, en aquesta pesquisa, es podrien trobar en el terminal documents digitals, "vincles entre els membres de l’organització" o "beneficiaris últims i destinació dels pagaments articulats per sufragar, indiciàriament amb càrrec al PSOE, l’activitat desenvolupada per l’organització criminal, constituïda amb la finalitat d’alterar el normal desenvolupament de les investigacions judicials". La petició de l’UCO es va fer extensiva, a més, per als telèfons del capità de la Guàrdia Civil Juan Yepes –exmembre de l’UCO i presumpte informador de Díez– i de la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, però en tots dos casos Pedraz no concedeix permís, i ordena la devolució dels terminals.
En la mateixa interlocutòria treu Pedraz de la condició d’investigades les administratives del partit socialista Covadonga San Pedro i Celia Rodríguez, per als mòbils de les quals també havia demanat accés la Guàrdia Civil. Totes dues han quedat citades com a testimonis per prestar declaració judicial a l’Audiència Nacional el pròxim dia 28.
Un peó de la trama
L’UCO fa al seu últim informe una extensa descripció del procedir de Juan Manuel Serrano, al qual considera un peó clau en la xarxa d’influències que va acabar girant a l’entorn de Leire Díez. Serrano va intervenir en les maniobres per endollar la lampista socialista a Correus l’octubre del 2021, saltant-se tots els procediments interns establerts a l’empresa per a la promoció del seu propi personal i falsejant una selecció externa de personal.
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