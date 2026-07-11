La Silicon Valley xinesa
Viatge a la Shenzhen supersònica: com un poble de pescadors xinès va passar a liderar la revolució tecnològica
Una ciutat sense passat i amb una mitjana d’edat en la trentena discuteix la primacia dels EUA amb multinacionals com Huawei i BYD i milers d’empreses emergents de robòtica i AI
Huaqiangbei, el supermercat més gran de l’electrònica de la Xina (i probablement del món)
Adrián Foncillas
Tot apunta cap a un futur imminent a l’àtic d’aquesta torre de la tecnològica Tencent. Una empleada mostra el nou sistema de pagament amb el palmell de la mà: només cal escanejar-lo i vincular-lo a una targeta bancària. Amb l’ajuda d’enormes pantalles interactives, desgrana tot el que el chatbot fa i farà per nosaltres, utilitzant una jerga abstrusa per a qui és aliè a la ciència-ficció A través del finestral de 360 graus s’entreveu, fins i tot en aquest matí grisenc, la línia d’arrogants gratacels a la llunyana vora oposada de la badia de Shenzhen. A l’ abaixar la mirada, apareixen solars aquí i allà ja aplanats, amb camions, formigoneres i grues treballant atrafegadament entre esquelets d’edificis.
«Volem fer futur, no diners», insisteixen. Han desenvolupat un sistema per prestar primers auxilis en cinc minuts i presumeixen de la seva filantropia en desastres naturals com inundacions i terratrèmols. El president Xi Jinping ja va dir anys enrere que les tecnològiques s’havien enriquit molt i tocava tornar alguna cosa a la societat. Poques es van enriquir tant com Tencent, propietària de Wechat. Va néixer com un servei de missatgeria ràpida, la versió nacional de Whatsapp, i avui és la navalla suïssa en la quotidianitat xinesa: pagar en un país que ha erradicat els diners en metàl·lic, trucar a un taxi, reservar un restaurant...
Agafada a la vida de 1.400 milions d’usuaris, Tencent ha aixecat el seu imperi. També aquesta ciutat, on viuen 30.000 empleats que seran 80.000 d’aquí a uns anys, amb edificis de vidre i acer i geometries audaces. Aquí s’ajunten el centre de convencions, els laboratoris, els instituts d’investigació i desenvolupament, un hotel de cinc estrelles, pistes esportives, habitatges, guarderies, escoles internacionals, botigues i restaurants en un entorn esponjat per zones verdes. Els lloguers al voltant dels 300 euros per a salaris superiors als espanyols reforcen la idea d’una ciutat autosuficient. Una ciutat dins de la ciutat inacabable de Shenzhen.
Shenzhen és un conjunt de grans avingudes i gratacels espectaculars. En té 440, més que molts països del món. També ha crescut a l’ample, escurant-se a partir de diversos centres urbans que exigeixen llarguíssims trajectes a través de parcs i arbredes. No és el lloc per capbussar-se en una civilització mil·lenària. Els xinesos l’elegeixen cada any com la millor ciutat per viure malgrat l’enganxosa humitat del seu clima subtropical.
Molts turistes occidentals que anys enrere buscaven el futur a Tòquio van ara Shenzhen, a la província de Guangdong (antiga Canton). És la primera ciutat xinesa amb un desplegament integral de les xarxes 5G i seu de diverses multinacionals amb les quals Pequín lluita el tron tecnològic als Estats Units. A més de Tencent hi ha Huawei, segon fabricant de telèfons més gran del món i líder a les xarxes; DJI, més venedor global de drons; BYD, principal fabricant de cotxes elèctrics del món... Una dècada enrere se li escapava el riure a Elon Musk quan li preguntaven pels seus rivals xinesos i ara, superada Tesla ja en vendes per BYD, els defineix com els millors del món per enginy i capacitat de treball.
IA, robòtica i semiconductors
Una visita a la seva seu certifica que no només competeixen en preu. N’hi ha prou amb carregar nou minuts la seva bateria per cobrir el miler de quilòmetres que separa Berlín de Barcelona. El seu últim vehicle, el Yangwang U9, junta les línies suggerents d’un esportiu italià amb una suspensió prodigiosa que li permet saltar i fins i tot ballar al so d’una melodia xinesa. Costa 1.680.000 iuans, uns 215.000 euros. «És el preu de la Xina, a Europa pagareu molt més pels aranzels», adverteixen.
Els mediàtiques multinacionals conviuen amb milers d’empreses emergents d’IA, robòtica i semiconductors, atretes per les sinergies, la densitat de talent i l’impuls d’un govern que destina més del 4% del seu PIB a R+D. És Shenzhen el cor de les «noves forces de producció de qualitat», el terme encunyat per Xi amb les quals la Xina relleva el model de manufactures barates pel de la innovació. Acull més de 2.600 empreses d’IA, incloses sis unicorns o valorades per sobre dels mil milions de dòlars.
«Shenzhen és una ciutat molt oberta i amb molts joves. Tenim una dita: animem la innovació però també tolerem el fracàs. I això fa que la gent se senti lliure per expressar-se, per crear, per disfrutar i per compartir. Desitgem que la nostra tecnologia pugui beneficiar la gent de tot el món», assenyala Cao Saixian,directora general de l’oficina de Relacions Exteriors de Shenzhen.
La ciutat resumeix el miracle xinès o el trànsit d’una economia rural a potència tecnològica. Era el 1978 un grapat de llogarrets de pescadors quan va ser elegida com a laboratori d’un nou capitalisme híbrid. Deng Xiaoping, el clarivident arquitecte de les reformes, la va premiar amb una de les anomenades Zones Econòmiques Especiales, per la seva geografia: davant Hong Kong, far llavors del desenvolupament, i blindada de la resta del país per cadenes muntanyoses i rius, per si fallava. Mao havia mort tot just tres anys enrere i aquestes microbombolles capitalistes, amb exempcions fiscals i estímuls a la inversió estrangera, eren un anatema per als defensors de les essències. La Xina s’obria pas, sense precedents a què agafar-se, pel mètode de prova-error. La fórmula es replicaria progressivament a la resta del país si funcionava.
Al principi amb prou feines fabricava pantalles LCD i altres components tecnològics de companyies hongkongueses, atretes pels lloguers i salaris ridículs. Poc després la indústria local emetia els seus primers balbotejos amb còpies grolleres i barates d’artefactes occidentals, com aquells mòbils de pantalla tàctil que exigien deixar-te el polze, i que provocaven facècies globals. Gent de tota la província van acudir a l’anomenada tecnològica. I una altra vegada Deng va donar un altre impuls el 1992 amb el seu històric Viatge al Sud en un moment crític.
Les protestes de Tiananamén tres anys enrere havien congelat el procés d’obertura i el Petit Timonel va haver d’aclarir que no hi havia marxa enrere, que els reticents serien destituïts i que Guangdong havia d’espavilar per igualar-se als «quatre tigres asiàtics» en dues dècades. L’allau cap a Shenzhen va passar de provincial a nacional i va configurar la macrourbs de 18 milions d’habitants actual.
Shenzhen ha aixecat la seva identitat en la seva falta d’identitat. Tot just el 5% de la població és local. Si a Guangzhou, la capital provincial, s’escolta al carrer el cantonès, aquí mana el mandarí. A Shenzhen no la frena la desesperant burocràcia xinesa. «A la velocitat de Shenzhen», s’escolta sovint a la Xina, amb referència no només al seu auge meteòric sinó a l’agilitat dels tràmits. L’economia de la ciutat ha crescut a un ritme superior al 20% anual, el seu PIB supera ja el hongkonguès i la renda per càpita ha passat dels 74 euros als 23.000 euros.
Nius d’empreses emergents i espais de coworking
Shenzhen és un formiguer de nius d’ empreses emergents i espais de coworking per a emprenedors amb una creixent presència d’estrangers. El veneçolà Tomás Alarcón, enginyer i dissenyador electrònic, ocupa una taula a Makerspace, una caòtica oficina embotida de paquets encara sense obrir i variats trastos. «Shenzhen és la punta de llança de la tecnologia xinesa. Tot passa o es discuteix aquí tot i que es produeixi en altres llocs. Hi ha gent de tot el món amb idees molt interessants. Algunes són molt boges i mai arribaran a materialitzar-se però t’inspiren per fer coses que resoldran problemes quotidians. Es pot crear en altres ciutats xineses, però en cap hi ha tanta interacció amb altres enginyers ni t’arriben els components tan ràpidament com aquí», assenyala.
L’edat mitjana no arriba a la trentena en un país amb seriosos problemes d’envelliment. És l’ecosistema idoni perquè els llicenciats de les universitats de tot el país explotin la seva creativitat. Les polítiques oficials, a més, n’hi ha d’arribar. Els joves que busquen feina disfruten d’allotjament gratuït durant dues setmanes, les companyies que contracten els millors reben recompenses econòmiques i aquests es beneficien d’ajuts fiscals, vivenda barata i préstecs preferents. Són mesures necessàries perquè el gir nacional ha estimulat una competència ferotge pel talent. Tota la província de Guandong o la veïna Zhejiang, d’altres tradicionalment endarrerides com Anhui i Gansu, ciutats beneïdes per Xi com Xiong’an...cap vol el vagó de cua al tren tecnològic.
La Xina contra els Estats Units, Shenzhen contra Silicon Valley...el segon model prioritza les patents exclusives i l’impuls privat; el primer descansa en el flux d’informació i el timó públic. Els nínxols de mercat són tan ràpidament identificats com satisfets i l’altíssima densitat i especialització abarateixen els costos, estimulen l’experimentació i desdramatitzen el fracàs.
Entre les muntanyes Tanglang i Yangtai, al nou districte de Nanshan, s’assenta la« Vall dels robots». En una franja de deu quilòmetres hi caben ja 200 companyies de robòtica, 11 universitats tècniques i nombroses fàbriques de components, així que n’hi ha prou amb un no res perquè l’enginyer toqui amb les mans la seva idea. Un robot practica kungfu i encadena cabrioles i un altre serveix el te mentre braços metàl·lics insereixen les peces en complexes maquinàries amb ritme i precisió impossibles per a l’humà.
Rachel Tan, secretària general de l’Associació de Robòtica de Shenzhen, relativitza els perjudicis de la guerra comercial. «Nvidia fabrica alguns dels millors xips del món i nosaltres estem entre els seus millors clients. Si els Estats Units no permet vendre’ls a la Xina, sortim tots perjudicats. Però els xips xinesos cada vegada ofereixen versions més pròximes, no hem alentit el nostre desenvolupament», opina. Les sancions i aranzels com a única defensa d’Occident certifiquen l’èxit dels descendents d’aquells pescadors que miraven embadalits l’skyline hongkonguès.
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