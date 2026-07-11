Trump accepta dialogar amb l’Iran però dona per enterrada la treva
Els atacs es frenen a l’estret d’Ormuz després de dos dies d’escalada entre Teheran i Washington i sense data per negociar
Adrià Rocha Cutiller
Després de dos dies de bombardejos i intercanvis d’atacs a gran escala entre l’Iran i els Estats Units, sobretot a la regió al voltant de l’estret d’Ormuz, la calma es va restablir ahir a la zona, amb el final –temporal– de les hostilitats. Washington va respondre ahir als atacs de Teheran de dijous a Jordània, Qatar, Kuwait i Bahrain, en el bombardeig iranià més gran contra els països del golf des de l’alto el foc, aconseguit al començament de l’abril.
Però Trump va certificar la mort de la treva entre tots dos països. "La República Islàmica ens ha demanat continuar el diàleg. Ho acceptem, però els EUA els han dit, clarament, ¡que l’alto el foc s’ha ACABAT!", va dir a les xarxes.
La setmana passada, quan els EUA i l’Iran van celebrar l’última reunió d’equips tècnics a Doha, Trump va assegurar que la ronda següent de negociacions tindria lloc a principis de juliol, una vegada acabés la setmana de processons fúnebres a l’Iran per enterrar l’anterior líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei. El dirigent assassinat va ser finalment enterrat dijous i les negociacions s’haurien de reprendre, però no hi ha res de clar.
"Els líders criminals dels Estats Units i de tots els altres enemics de la República Islàmica cal que sàpiguen que mitjançant el covard assassinat del nostre líder diví no faran abaixar mai la nostra bandera de resistència. El nostre objectiu, que no oblidarem mai, és i serà venjar els nostres màrtirs i castigar els culpables", va manifestar ahir el líder de la Guàrdia Revolucionària iraniana, Ahmad Vahidi.
En les últimes negociacions, l’Iran i els EUA van anunciar que amb prou feines es van centrar en el futur d’Ormuz i l’aplicació del preacord firmat ja fa tres setmanes. Llavors Washington i Teheran es van donar un termini màxim de 60 dies per arribar a un acord de pau definitiu, que també inclogui el programa nuclear iranià
El rellotge ja ha corregut 20 d’aquells 60 dies, i tots dos països no han ni començat a discutir els dossiers atòmics, els més difícils de tancar. Si no hi ha acord, l’alternativa és tornar a la guerra, començada pels EUA i Israel el 28 de febrer, quan tots dos països van assassinar Khamenei en un bombardeig contra el complex presidencial de Teheran.
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