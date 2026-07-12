¿Què farà el PP amb la llei electoral?
Alberto Núñez Feijóo mira de retratar la nul·la disposició del PSOE a facilitar-li la governabilitat d’Espanya com una alternativa a la ultradreta i per això el seu partit es proposa un pacte entre les dues formacions per canviar el règim electoral quan falta un any per a les eleccions generals.
Jose Rico
Abans del procés a Catalunya hi havia un debat polític que apareixia i desapareixia com el Guadiana: la reforma de la llei electoral. Més ben dit, en el cas català es tractaria de l’aprovació d’una llei electoral pròpia, perquè és l’única comunitat autònoma que encara es regeix per la normativa estatal davant la incapacitat dels partits per posar-se d’acord. No és un pacte senzill perquè l’Estatut obliga a buscar una majoria reforçada de dos terços del Parlament (90 diputats de 135). En època del bipartidisme, això suposava una aliança entre CiU i el PSC, però al primer ja li anava bé el sistema electoral actual i el segon buscava un model fet a mida. Quan l’hemicicle es va fragmentar, ja ni es va tornar a intentar, potser perquè a l’independentisme l’afavoria un sistema que li va donar durant anys la majoria en escons sense tenir-la en vots.
Dard a la proporcionalitat
Un pacte entre els dos primers partits per reformar la llei electoral, però a escala nacional, és el que ha plantejat aquesta setmana el president de l’Aragó, Jorge Azcón, a l’Afterwork d’EL PERIÓDICO. I no és el primer suggeriment d’un dirigent del PP en les últimes setmanes sobre el règim electoral. El líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, sacseja la coctelera a falta d’un any per a les eleccions generals. L’última proposta consisteix en el que els populars anomenen un plus de diputats, que es limitaria a bonificar la força més votada amb uns quants escons més per facilitar-li la investidura i la governabilitat, ja que redueix la dependència que té d’altres partits.
L’argument del PP és que, així, es reforçaria l’estabilitat del Govern al no haver de buscar tants recolzaments per tirar endavant les seves iniciatives. La proposta té un obstacle jurídic i un altre de polític. L’escull jurídic el trobem en l’article 68 de la Constitució, que obliga la llei electoral a fixar criteris de proporcionalitat en l’elecció del Congrés per garantir una correcta representació dels territoris menys poblats. Per alguns experts, això fa inviable el plantejament del PP perquè aquest plus d’escons convertiria les majories relatives en majories absolutes.
Interessos electoralistes
Altres juristes diuen que el mandat constitucional és molt genèric i deixaria marge per introduir una prima de governabilitat moderada en la llei electoral sense diluir la proporcionalitat. En cas d’aplicar-se a Espanya, Feijóo hauria aconseguit el 2023 una majoria absoluta superior a la de Mariano Rajoy el 2011 malgrat haver obtingut gairebé 12 punts menys en vots. I aquí és on hi ha el gran punt feble de la proposta: l’oportunisme electoralista. El PP vol reformar la mateixa llei electoral que altres cops l’ha beneficiat quan ha tingut l’efecte contrari i li ha impedit governar malgrat vèncer a les urnes.
Les regles de joc són les mateixes des de fa quatre dècades: és el tauler el que ha canviat. El descontentament amb el PP i el PSOE va crear alternatives a dreta i esquerra que van fulminar el bipartidisme i encareixen el preu de la governabilitat al pugnar pel mateix calador de vots. L’ham del PP tanca l’objectiu a llarg termini de retratar els socialistes.
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