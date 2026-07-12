Feijóo treu pit arran de les polèmiques per la llei de nets o l’absentisme
"Les crítiques em són igual, hi soc per donar debats valents", va afirmar el dirigent del PP al congrés de Noves Generacions
Ana Cabanillas
El president del PP, Alberto Núñez-Feijóo, va treure pit de les seves últimes polèmiques amb la nacionalització de la llei de nets, la seva proposta per fer una llei del concebut no nascut i per les seves paraules sobre l’abstentisme laboral. Són assumptes pels quals ha rebut dures crítiques en les últimes setmanes. "M’han criticat", va assenyalar, ¿i sabeu el que us dic? Que m’és igual, perquè jo soc aquí per donar debats valents".
En la clausura del Congrés de Noves Generacions del PP, ahir a Valladolid, Feijóo va tornar a referir-se a aquests assumptes i a insistir en la seva posició, repassant les crítiques rebudes. "Aquests dies m’han criticat perquè milions de persones puguin obtenir la nacionalitat d’un dia per l’altre sense les garanties necessàries i per sobre dels límits legals que s’havien fixat", va començar, amb referència a les seves polèmiques declaracions en les quals va titllar d’"enginyeria electoral" les 2,4 milions de sol·licituds de nacionalització per l’anomenada llei de nets, una disposició de la llei de memòria democràtica aprovada el 2022.
Feijóo va insistir en els seus recels pel que fa a la "llei de nets, que no és ni llei", va dir, amb referència a la polèmica instrucció firmada que reduïa els requisits necessaris per obtenir la nacionalitat. "Com si no es pogués dubtar de les intencions del sanchisme en unes eleccions", va afirmar.
Contra l’absentisme
"M’han criticat per defensar una Espanya en la qual l’absentisme laboral fraudulent no s’aconsegueix, sinó que es persegueixi", va continuar, amb referència a les seves també controvertides paraules, per les quals va assegurar que les baixes laborals eren un "càncer". Sobre aquest punt, Feijóo va reinterpretar les seves pròpies paraules i va assenyalar que "m’han criticat des de l’esquerra i des d’alguns sindicats per demanar que els autònoms i els emprenedors no hagin de pagar de la seva butxaca la caradura d’uns quants ni tampoc els treballadors honrats", va dir.
El popular també es va referir a la proposta per aprovar a escala nacional una llei del concebut no nascut, assenyalant que "m’han criticat per defensar que el govern pugui ajudar aquelles persones que vagin a ser mares o pares des d’uns mesos abans que el nadó neixi".
Així, va assenyalar que les crítiques venien "per donar continuïtat l’any 2026 al que jo vaig aprovar com a president de Galícia l’any 2011, que és ajudar les famílies que esperen un nadó". En aquest sentit, va insistir que "això ho vaig aprovar l’any 2011 i ho aprovaré com a president del govern una altra vegada".
Un cop repassades les polèmiques, el líder del PP va treure pit de les seves posicions. "¿Sabeu el que us dic? Que m’és igual, perquè jo soc aquí per donar debats valents i per deixar un país millor per als joves com vosaltres", va defensar.
El líder de l’oposició va avançar que impulsarà reformes una vegada arribi al Govern: "No he dedicat tota la vida a la política i al servei públic per arribar al govern d’Espanya i conformar-me amb el que hi hagi", va afirmar. "Jo em dedico a això per millorar les coses i no per renunciar a les meves responsabilitats ni des del Govern, ni des de l’oposició", va assenyalar.
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