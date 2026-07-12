La germana del bomber que havia treballat a Moià i va morir a Paüls reclama millor gestió forestal: "Cap hectàrea val més que una vida"
El poble de Paüls recorda Antonio Serrano amb una escultura a escala real i una placa commemorativa
ACN
Una escultura a escala real recorda des d'aquest dissabte al bomber Antonio Serrano que, del 2020 al 2025, havia treballat al parc de Bombers de Moià i que va morir en les tasques d'extinció de l'incendi del Baix Ebre. La figura s'ha col·locat a l'entorn del cementiri de Paüls, on s'ha fet un homenatge a aquest membre de l'Equip de Prevenció Activa Forestal (EPAF). En l'emotiu acte han participat familiars de Serrano, que han reclamat millor gestió forestal, més prevenció i millor gestió dels equips d'intervenció. "Cap hectàrea de bosc val més que una vida, cap intervenció pot estar per damunt de la seguretat de qui s'entrega per protegir-nos", ha subratllat Marta Serrano, germana de la víctima. Per la seva part, el president Salvador Illa, ha demanat "prudència" davant el risc d'incendis.
La figura realista d'Antonio Serrano, obra de l'escultora de La Rioja Mapi Gutiérrez, s'ha col·locat al mirador a tocar del cementiri. Des d'aquest punt s'observa el paisatge que envolta el municipi i el punt on va perdre la vida aquest membre de l'EPAF. Alhora, també s'ha inaugurat una placa commemorativa on s'explica l'incendi que va patir el Baix Ebre l'estiu passat i es posa en relleu la tasca tant de Serrano com de la resta d'equips dels Bombers de la Generalitat. "Significa que les generacions futures sabran qui va ser Antonio i que aquest lloc guardarà per sempre la seva memòria. Cada persona que passi per aquí podrà aturar-se un moment, mirar aquesta escultura i recordar que hi va haver una persona que va donar el millor de si mateixa, que va estimar aquesta terra i que va deixar una empremta inesborrable en la seva família, amics i tots aquells que el van conèixer", ha expressat emocionada Marta Serrano, germana de la víctima.
Molts veïns del poble, així com companys de Serrano, han assistit a l'acte, amb un marcat to sentit on han participat tant la Banda Municipal de Paüls com la coral Les veus de Paüls. L'alcalde del municipi, Enric Adell, ha remarcat les complicacions que s'han registrat en incendis previs, com el que es va viure ara fa disset anys a Horta de Sant Joan i on van perdre la vida cinc bombers. "Aquestes muntanyes són molt dures i molt complicades. L'orografia del territori no és fàcil. Els pobles han de recordar els servidors públics i han de recordar persones com l'Antonio", ha apuntat el batlle.
La família demana millor gestió forestal i d'equips d'intervenció
A banda de recordar la figura i feina de Serrano, la seva família també ha reivindicat gestió forestal "real, sostinguda i responsable", com també una millor gestió dels equips d'intervenció a l'hora d'organitzar les tasques d'extinció dels incendis. "L'accident del meu germà no va ser un accident del destí, va ser el resultat d'un sistema que continua fallant a qui ens protegeixen", ha expressat Serrano. La germana del bomber mort ha afegit que els caps dels operatius en cas d'emergència són "responsables de cuidar els seus equips".
En aquesta línia, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assenyalat que posaran "tots els recursos per evitar que passin coses com aquesta", a la vegada que ha demanat "molta prudència" davant "setmanes difícils" pel que fa al risc d'incendis.
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