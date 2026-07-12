"Kitchen està tancada i pendent d’enjudiciar"
Afers Interns de la Policia va aportar el 2023 tres àudios de Dolores de Cospedal i Villarejo que no es van escoltar en el judici contra la trama de l’excúpula d’Interior per sostreure informació sensible a Luis Bárcenas.
Ernesto Ekaizer
Gonzalo Fraga, inspector en cap a la Unitat d’Afers Interns, va declarar davant el jutge Antonio Piña el 25 de novembre del 2025 sobre la necessitat de valorar els tres àudios que contenen converses entre María Dolores de Cospedal, llavors secretària general del PP i ministra de Defensa amb Mariano Rajoy, i el comissari José Manuel Villarejo el 2017 i 2013. Fraga havia aportat al jutjat aquests àudios el 2023, quan el titular del jutjat, Manuel García-Castellón, s’estava a punt de jubilar. Aquests àudios, referits a la peça número 7, o Kitchen, van ser dipositats pel jutge sortint en una peça creada especialment per a documents sensibles. El jutge mantenia aquesta peça sota secret sumarial. La Sala Penal va admetre un recurs contra la negativa del jutge Piña a donar accés del material a les parts personades.
Fraga va declarar al seu torn en el judici oral de Kitchen que aquells àudios formaven part del sumari tenint en compte que ell mateix els havia aportat. No obstant això, el tribunal de Kitchen va afirmar que aquests tres àudios "no havien sigut pujats al núvol" i, per tant, no va autoritzar que poguessin ser escoltats pel plenari. Ara el jutge Piña ha decidit investigar aquests àudios per si hi pogués haver alguns indicis "incriminatoris". Com que aquests tres àudios contenen converses entre Cospedal i Villarejo, aquests indicis podrien afectar l’antiga secretària general del PP. Altres àudios que el jutge Piña ha requerit a RAC-1 podrien afectar l’expresident del Govern i del PP Mariano Rajoy.
Aquí un tram essencial de la declaració de 31:16 minuts, en què van participar l’advocada de l’acusació popular del PSOE, Gloria de Pascual, el fiscal César de Rivas i Antonio García Cabrera, lletrat de Villarejo.
- Gloria de Pascual: L’ofici del 2023 al qual es refereix és el 3334.
- Gonzalo Fraga: Són tres arxius d’àudio perquè els valorés l’autoritat judicial i la fiscalia en relació amb la peça 7.
- Gloria de Pascual: Vostès han sentit aquests àudios. ¿Estan transcrits?
- Gonzalo Fraga: Els vam escoltar, òbviament. Es va aportar l’àudio íntegre com a annex a aquest ofici, però jo diria que no estan transcrits.
- Gloria de Pascual: I dins de la quantitat d’àudios que han hagut d’analitzar, ¿per què aquests tres relacionats amb la peça 7? ¿Per què van considerar rellevants aquests àudios per a la peça separada 7 ?
- Gonzalo Fraga: Sí, ho recordo, eren 3 àudios entre María Dolores de Cospedal i el senyor Villarejo. Un era del 2017 i dos del 2013. Un dura més d’una hora. Es parlava de moltes qüestions. Villarejo donava informació a aquesta altra persona i tocaven diferents elements, un dels quals diguem que es podia referir a fets que podrien ser objecte d’aquesta peça 7, i per aquest motiu els vam aportar, perquè poguessin ser valorats convenientment per qui els ha de valorar, que són l’autoritat judicial i els fiscals.
- Juez Antonio Piña: Bé, la peça 7 està valorada, està tancada, i enviada, i elevada [a la Sala Penal de l’Audiència Nacional per al seu enjudiciament]
- Gloria de Pascual: Sempre hi pot haver fets nous.
- Juez Antonio Piña: Però els fets nous no són els que es plantegen en la peça 34.
- Gloria de Pascual: Estem intentant informar-nos-en exactament, ja que l’accés a aquests [fets] no és precisament fàcil.
- Juez Antonio Piña: Ja, però vostè ha de centrar-se en la peça 34, que és en la que estem. A mi la peça 7 ja no me (sic) té rellevància, ha acabat i està per a enjudiciament. Determinada Sala [secció quarta] farà el que cregui convenient. Endavant.
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa