Niubó manté més d'un centenar de reunions amb centres educatius per "rebaixar el malestar"
L’Assemblea Educativa de Catalunya ha acordat convocar una nova jornada de vaga als centres públics el 8 de setembre
EFE
La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha mantingut més de cent reunions amb equips i direccions de centres educatius catalans per "alleujar el malestar" a les aules i recuperar la confiança després de les mobilitzacions i les vint-i-tres vagues del sector dels últims mesos.
Acabat el curs, Niubó ha dut a terme aquestes trobades, que es prolongaran fins a finals de juliol i que continuaran amb la represa de les classes.
La consellera, en declaracions als mitjans, ha agraït la "participació i implicació de tots aquests professionals" i ha explicat que, des d'aquesta escolta activa, els estan traslladat reptes del sistema educatiu i problemàtiques del dia a dia.
"Des d'aquesta proximitat, podem veure que hi ha elements a millorar", ha indicat, a la vegada que constata "una gran vocació de servei públic".
Niubó es declara "conscients del malestar" que hi ha en el sector educatiu, però també aprecia entre el professorat "ganes de contribuir a enfortir el sistema, a millorar-lo".
Entre els temes que apareixen en aquestes reunions, ha destacat tot el que té a veure "amb el reforç i la reorientació dels recursos en relació a l'atenció a la diversitat".
També ha apuntat que en les reunions s'aborda la reducció de burocràcia perquè els professionals tinguin "més temps per ensenyar".
"Estem parlant també de l'estat de les infraestructures. Crec que estem en un moment important, perquè gràcies a l'aprovació de pressupostos s'estan fent inversions que s'havien perdut després d'anys de desinversió", ha indicat.
Altres qüestions plantejades tenen a veure amb l'agilització del procediment de substitució quan hi ha baixes de professorat, així com el repte de la digitalització i la intel·ligència artificial "i com està impactant a les aules, especialment a secundària".
Via: Diari de Girona
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