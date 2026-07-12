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El PSOE nomena Óscar López candidat a la Comunitat de Madrid

El PSOE nomena Óscar López candidat a la Comunitat de Madrid

El PSOE nomena Óscar López candidat a la Comunitat de Madrid / Europa Press

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ANDREA SAN MARTÍN

Madrid

El PSOE de Madrid va confirmar ahir Óscar López com a candidat a la Presidència de la Comunitat de Madrid després de superar el llindar d’avals exigit en el procés de primàries internes. López va aconseguir més de 4.400 avals de suport i cap altra precandidatura va arribar al mínim necessari per continuar en el procés. Per això, va quedar proclamat com a candidat socialista a la Comunitat de Madrid. Durant un acte celebrat a Fuenlabrada, el secretari general del PSOE-M va agrair el suport de la militància i va situar l’habitatge com una de les prioritats de la seva candidatura. Per això té previst reunir-se amb els alcaldes socialistes de la regió per impulsar "el pla d’habitatge públic més important en la història". "Aplicarem la llei d’habitatge per limitar els preus del lloguer", va assegurar. També va defensar una regulació més notable dels pisos turístics "perquè Madrid no es converteixi en un parc temàtic".

La defensa de la sanitat i l’educació van centrar part de la seva intervenció. López va apostar per reforçar el finançament de les universitats públiques i per reduir les llistes d’espera sanitàries mitjançant un augment de professionals i recursos.

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