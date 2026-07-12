Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran tanca l’estret d’Ormuz i assegura que el conservarà «per la força» entre nous bombardejos a Qatar, Oman, Jordània i Bahrain
Qatar assegura que hi ha almenys tres ferits, inclòs un nen, després d’interceptar projectils iranians a Qatar, mentre Oman denuncia que ha sigut atacat amb drons enmig d’escalada iraniana contra el Golf
El Periódico
La nova onada de bombardejos regionals llançada en les últimes hores per l’Exèrcit i la Guàrdia Revolucionària de l’Iran ha deixat almenys tres ferits a Qatar (un d’ells, un nen) i alarmes a Oman, el mateix Qatar, Jordània i Bahrain, entre avisos de les autoritats de la república islàmica sobre la situació de l’estret d’Ormuz, que torna a estar completament tancat des d’aquest dissabte passat.
«Hem pres el control de l’estret per la força, i per la força el preservarem», ha avisat aquest diumenge a les xarxes socials el portaveu de la Comissió de Seguretat Nacional i Política Exterior del Parlament iranià, Ebrahim Rezaei, hores després que el negociador en cap iranià i president del poder legislatiu, Mohamed Baqer Qalifab, avisés els Estats Units que l’era dels pactes unilaterals «s’ha acabat», amb referència a les enormes discrepàncies d’interpretació sobre el memoràndum d’entesa que regulava fins ara el delicat alto el foc.
Les alarmes han sonat fins a tres vegades aquest diumenge al matí a Bahrain, mentre el Ministeri de l’Interior del regne ha fet una crida a la calma i ha demanat a la població que es dirigeixi al lloc segur més pròxim. Mentrestant, fonts de seguretat omanites han informat l’agència de notícies oficial ONA de «diversos atacs amb drons contra objectius a la governació de Musandam», un enclavament muntanyós d’Oman que s’endinsa a l’estret d’Ormuz i limita amb els Emirats Àrabs Units.
Els incidents més greus han tingut lloc a Qatar, on el Ministeri de l’Interior ha denunciat que almenys tres persones han resultat ferides, entre elles un menor, «a causa de la caiguda de metralla durant les operacions d’intercepció». Els ferits «estan rebent l’atenció mèdica necessària», afegeix el Ministeri, de moment sense més detalls.
Resposta als EUA
La Guàrdia Revolucionària Islàmica s’ha limitat a informar, referent a això, d’un atac amb míssils balístics contra la base aèria de l’Al-Udeid. A primera hora, l’Exèrcit iranià va anunciar un atac amb drons explosius a un sistema de defensa aèria ‘Patriot’, un dipòsit de municions i una estació de radar pertanyents a l’Exèrcit nord-americà a Kuwait. Finalment, l’agència oficial de notícies de Jordània, Petra, ha confirmat impactes d’almenys tres míssils iranians abans de l’alba en diversos punts del país, tot i que només han causat «lleus danys materials». Poc abans, l’Iran havia confirmat el llançament d’un míssil balístic contra la base aèria Príncep Hassan, que, segons l’Exèrcit iranià, ha destruït diversos hangars amb avions no tripulats MQ-9 a l’interior, així com un centre de control.
El Comandament Central de l’Exèrcit dels Estats Units (CENTCOM) havia anunciat a primera hora aquest diumenge atacs contra l’Iran després de l’atac de la Guàrdia Revolucionària contra un vaixell comercial que hauria ignorat les seves instruccions, cosa que ha provocat, segons Teheran, el tancament de l’estret d’Ormuz «fins a nou avís». D’aquesta manera, Washington ha informat que, durant la tercera ronda d’atacs contra l’Iran d’aquesta setmana, ha bombardejat uns 140 objectius militars iranians, entre els quals hi havia «emplaçaments de míssils i drons, capacitats navals, dipòsits de munició, xarxes de comunicació i punts de vigilància costanera».
L’agència oficial de notícies iraniana IRNA confirma de moment atacs a cinc ciutats de la província de Bushehr: Asaluyeh, Dir, Bushehr, Dashti i Tangesten, totes a la costa sud del país o als seus voltants.
- Nandu Jubany al comandament de 15 restaurants, un hotel gastro, un obrador...: «La jubilació vindrà de les croquetes»
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- La Diputació troba la fórmula per resoldre la manca de secretaris als pobles petits
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: «Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua»
- Arrenca amb èxit el nou Festival Camins de Manresa amb els concerts d'Àuria Franch i Luz Casal
- El menjar dels fills estressa 7 de cada 10 famílies: 'Hi ha una obsessió pel que és saludable; he arribat a veure 'pancakes' fets amb llet materna
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar