Trump amenaça de destruir l’Iran si Teheran intenta matar-lo
Mojtaba Khamenei i els assistents al funeral de l’assassinat líder iranià prometen venjar els bombardejos dels EUA i Israel
Adrià Rocha Cutiller
El president nord-americà, Donald Trump, va amenaçar ahir de destruir la totalitat de l’Iran en cas que la República Islàmica intenti assassinar-lo. En els últims dies, el mateix Trump ha estat parlant obertament d’aquesta possibilitat, i fins i tot fent broma sobre això. Trump, en la cimera de l’OTAN a Ankara, Turquia, va arribar a assegurar que els iranians són "escòria i porqueria" i que "a mi m’agrada molt ser el número u en moltes llistes, però ser el número u en la seva llista d’assassinats, que soc jo, no és una cosa que m’agradi gaire", va dir el multimilionari davant la premsa.
"Tenim armats 1.000 míssils apuntant a la República Islàmica de l’Iran, amb milers més que vindrien després si el Govern iranià compleix la seva amenaça d’assassinar o intentar assassinar el president dels Estats Units, és a dir, ¡JO! Ja he donat les ordres, i l’Exèrcit nord-americà està preparat, disposat i capaç d’almenys durant un any completament destruir i delmar tot el territori de l’Iran. ¡ALABAT SIGUI ALLAH!", va dir Trump aquest dissabte a les xarxes socials.
L’Iran, dijous passat, va celebrar l’acte final en la setmana de processons funerals per l’anterior líder suprem iranià, l’aiatol·là Ali Khamenei, assassinat per Israel i els EUA a l’inici de la guerra a l’Orient Mitjà, el 28 de febrer d’aquest any.
En l’acte final d’enterrament, que es va celebrar a la ciutat persa de Mashhad, la multitud de seguidors portaven milers d’estendards demanant venjança. Els càntics eren molt més explícits: "¡Ho hem jurat per la sang del nostre líder suprem! ¡Trump, et matarem!", proclamaven els assistents. Alts càrrecs iranians fins i tot han repetit aquesta promesa.
Aquest dissabte, poques hores després del missatge de Trump, el nou líder suprem iranià, l’aiatol·là Mojtaba Khamenei – fill d’Ali Khamenei, i ferit greument en el bombardeig que va matar el seu pare – va redoblar el jurament iranià.
"Prometem venjar la teva sang pura, i la sang de tots els màrtirs d’aquests criminals i desgraciats assassins. Aquesta venjança és el que clama el nostre poble, i ha de ser efectuada", va dir Mojtaba Khamenei en un missatge escrit a les xarxes socials. L’home, de 56 anys, està greument desfigurat, i encara no ha aparegut en públic des de l’inici de la guerra.
Malgrat que en principi, les negociacions entre els EUA i l’Iran continuen vives, tot al seu voltant és incert. Trump va confirmar divendres passat que l’alto el foc vigent entre els dos països està mort, tot i que va donar instruccions al seu equip negociador a mantenir-se en les converses.
Reunió tàctica
A partir d’aquí, tot està sense resoldre: en l’última reunió tècnica entre Teheran i Washington, les dues parts van acordar trobar-se de nou una vegada acabés la setmana fúnebre de Khamenei a l’Iran. Les perspectives –filtrades pels mediadors, Qatar i Pakistan– apuntaven que la següent reunió seria aquest mateix cap de setmana. Les xerrades no només no han passat, després de diversos dies d’intercanvi de bombardejos i atacs aquesta setmana, sinó que no hi ha ni data ni lloc per a la següent ronda de negociacions.
I no s’acaba aquí, perquè els problemes s’amunteguen. Quan la República Islàmica i la Casa Blanca van firmar el seu primer preacord, fa tres setmanes, els dos països es van donar un termini màxim de 60 dies per arribar a un acord de pau definitiu, que ha d’incloure també el programa nuclear persa.
El rellotge ja ha corregut per 20 d’aquells 60 dies, i els dos països no han començat ni tan sols a discutir encara els dossiers atòmics, que són els més difícils de tancar. Si no hi ha acord, l’alternativa és clara: la tornada a les hostilitats, el bloqueig de nou de l’estret d’Ormuz i, amb tota probabilitat, també el de l’estret de Bab el-Màndeb, que separa el mar Roig de l’oceà Índic, mitjançant els seus aliats, el moviment armat houthi al Iemen.
L’Iran va amenaçar de forçar també aquest tancament en desenes d’ocasions. Fer-ho suposaria un revés encara més fort per a l’economia mundial que el tancament d’Ormuz: Bab el-Màndeb és l’artèria principal del comerç entre Europa i Àsia.
- L'escapada ideal de Catalunya per dormir fresquet: aquí, el termòmetre cau per sota dels 20 graus a l'estiu
- Jo mai dono el DNI': L'expert Bruno Pèrez Juncà explica com donar les teves dades de forma segura
- La sentència per l'atropellament d'un menor a Avià indigna la família, que ja ha anunciat que la recorreran
- «De petita, no teníem nevera ni aire condicionat. Hi estic acostumada»
- La Policia Nacional alerta: tingues sempre apagat aquest botó del mòbil
- L'empresa cremada a Artés demana a la Generalitat que l'ajudi a buscar una altra ubicació per poder continuar
- De la calor se’n fa un gra massa. Abans sí que en passàvem treballant a ma
- Mor als 76 anys Ramon Lliró Morell, pilar històric de l'empresa Maquinària Lliró de Manresa