Veneçuela s’enfronta al destí de 17 milions de tones de runa
Els ecologistes adverteixen sobre el perill per a la biodiversitat de la costa del Carib si les restes dels edificis esfondrats s’aboquen al mar
Abel Gilbert
Més de dues setmanes després del doble terratrèmol de Veneçuela, quan encara flota pols a la zona zero enmig de plors que encara no obren pas al dol pels 3.811 morts, el Govern provisional va descartar enterraments en fosses comunes. S’ha habilitat el cementiri de La Esperanza de La Guaira, a 30 quilòmetres de Caracas, per a la sepultura individual de les víctimes de la tragèdia. Cada taüt s’ubica un al costat de l’altre en parcel·les delimitades i, en diversos casos, amb una creu blanca que té un codi alfa numèric. La llegenda "Identificació especial" informa que pot ser l’home o la dona que els seus familiars encara estan buscant.
El destí dels cossos sembla que ha trobat una resposta provisional. Però encara queda en l’aire un interrogant més important: com es gestionarà la runa dels edificis que es van desplomar el 24 de juny. El Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i l’Oficina de Coordinació d’Afers Humanitaris de l’ONU (OCHA) han calculat que el sisme ha generat uns 17 milions de tones de ruïnes.
La divulgació a X d’imatges d’un camió de l’empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que descarregava runa a la vora d’una platja a La Guaira ha activat l’alarma dels ecologistes. Altres denúncies com aquesta també van circular a les xarxes socials. El desastre urbà podria obrir les portes d’un altre que afecti la biodiversitat d’aquesta regió. Utilitzar el mar com un gran abocador, segons va assenyalar la conservacionista Karen Brewer-Carías, suposa una amenaça per a la fauna marina, l’enverinament de l’ecosistema i una erosió de la costa. "Moltes vegades es fa perquè sembla el més fàcil, però no serà beneficiós per a les comunitats. Això perjudicarà la nostra costa", va indicar.
En entrevista al portal Efecto Cocuyo, Brewer-Carías va remarcar que aquest procés de deteriorament no és immediat sinó llarg i complex: compromet greument generacions futures. El guix i el formigó no es biodegraden, sinó que començaran a cobrir els corals i n’alteraran la simbiosi. "I si a les algues no els arriba llum solar es moren, es moren també els coralls i es desplacen les espècies. És a dir, canviaran els patrons de migració dels peixos dels quals molta gent depèn per a la seva subsistència".
Hi ha, a més, d’acord amb l’especialista, un risc químic en potència. La runa de les edificacions modernes són més que roca inerta, ja que contenen substàncies tòxiques com plom, pintura i restes de combustibles que, quan estiguin durant molt temps en contacte amb l’aigua salada, es diluiran. "Canviaria la bioquímica de tot el lloc, el PH de l’aigua, com es comporten els organismes que viuen allà. Això es convertirà en un problema de benestar comú i de qualitat de vida", va dir.
Per la seva banda, les autoritats no han dit res sobre el tema de moment i aquesta és, segons Brewer-Carías, una potencial amenaça. "No s’estan avançant als problemes; estan esperant que arribin i els superin". El trasllat de la runa s’ha de fer en un lloc temporal mentre es pensa en una solució definitiva, lluny del mar.
Restes processades
El coordinador general de Clima 21, Alejandro Álvarez, coincideix amb aquest raonament. Les restes han de ser classificades i processades. "Un edifici que s’ha esfondrat té una quantitat d’elements que cal separar: ferro, formigó i d’altres. El formigó separat es tritura i serveix com a base per a carreteres, el metall es reutilitza". I, si bé la prioritat de les autoritats interines s’ha de centrar en els supervivents i altres afectats pel doble terratrèmol, no es poden perdre de vista aquests desafiaments.
Veneçuela no compta amb un protocol que li permeti regular la gestió de residus després d’una catàstrofe. No obstant, ha subscrit el Conveni per a Protecció i Desenvolupament del Medi Marí de la Regió de Gran Carib i el Conveni de Londres sobre la prevenció de la contaminació del mar per abocament de restes i altres matèries. El Govern veneçolà, insisteixen els especialistes, podria seguir l’exemple xilè, on una normativa prohibeix barrejar runa: els reciclables es classifiquen al lloc, els materials perillosos s’encapsulen en dipòsits de seguretat especials i el formigó net es tritura per ser reutilitzat en construcció. El Japó, un altre país amb cultura sísmica, té un tractament de restes que podria servir com a exemple.
Tot això costa molts diners i Veneçuela no en té. Els seus recursos públics eren limitats abans del desastre. Ara no només s’ha de decidir el destí de la runa, sinó també els temps d’una reconstrucció amb xifres puntuals: 190 edificis col·lapsats per complet. Es van esfondrar 856 edificis i 17.907 ciutadans es van quedar amb el seu habitatge greument deteriorat o directament destruït.
Rescatar recursos financers
La "presidenta encarregada", Delcy Rodríguez, va iniciar gestions internacionals per rescatar recursos financers que van ser congelats com a conseqüència de la bateria de sancions internacionals que van apuntar contra el Govern del seu antecessor, Nicolás Maduro. "He decidit enviar una carta, entre d’altres, al rei d’Anglaterra perquè alliberin l’or que hi ha retingut al Banc d’Anglaterra. Aquest or és del nostre poble i ha d’estar disponible per atendre les greus i tràgiques conseqüències d’aquest doble terratrèmol". Rodríguez va agrair la "comprensió" del Fons Monetari Internacional (FMI) i Veneçuela espera que l’organisme alliberi actius bloquejats. "El que més m’alegrarà serà quan donem resposta a la seva situació habitacional", va dir la mandatària interina.
Els EUA han suspès tres mesos les sancions. Washington va comprometre més de 300 milions de dòlars en assistència directa. Amb això no n’hi ha prou. El Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) ha estimat que els danys directes equivalen a 6.700 milions de dòlars, que representa el 8,5% del PIB veneçolà. Altres especialistes arriben a triplicar aquestes xifres. El sotssecretari general de l’ONU per a Afers Humanitaris, Tom Fletcher, va reclamar una flexibilització de les mesures coercitives. "És important que tinguem excepcions humanitàries, que res del que necessitem per al suport humanitari estigui subjecte a sancions".
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