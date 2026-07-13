Traspassos autonòmics
El Govern ultima la transferència de competències
L’Executiu basc aconsegueix acords en matèria de seguretat i negocia ports
Iván Gil
L’actual legislatura ha sigut la més prolixa en traspassos de competències a les comunitats autònomes des que Pedro Sánchez va arribar a la Moncloa el 2018. Un total de 28, segons les últimes dades del Ministeri de Política Territorial comptabilitzades fins aquest juny, en comparació amb les 17 amb què es va tancar l’anterior. El País Basc n’acapara una bona part, seguida de Catalunya. Els nacionalistes bascos aspiren a un últim paquet partint del seu acord d’investidura.
L’Executiu prepara un últim impuls als traspassos en la recta final de la legislatura, mirant Euskadi però també a altres territoris, com Galícia, davant les peticions sobre la taula de comissions mixtes. Amb la Xunta està pendent de convocar la Comissió Mixta de Transferències per abordar la cessió de l’AP-9, després de l’acord al Congrés impulsat pel BNG per a la seva cessió. La part més complexa davant les diferències respecte a costos de concessió, bonificacions o bé possibles indemnitzacions. Igualment, les negociacions amb el Govern basc estan trobant dificultats en matèries com la cessió del règim econòmic de la seguretat social i dels ports.
Fonts del Ministeri de Transports apunten que encara hi ha reunions pendents al màxim nivell per abordar la reivindicació del traspàs dels ports de Bilbao i Pasaia. Amb tot, avisen també que es tracta de ports d’interès general de la xarxa de Ports de l’Estat, per llei. "Això no és tan fàcil canviar-ho", afegeixen les mateixes fonts. En aquest sentit, el departament dirigit per Óscar Puente ja va mostrar fortes resistències a la petició de traspàs dels aeroports bascos, i finalment es va optar per crear un òrgan bilateral que permetrà un increment en la coparticipació de l’Executiu autonòmic però que no alterarà la xarxa d’aeroports d’interès general d’Aena.
En el que ja hi ha hagut avenços amb l’Executiu basc és respecte a la carpeta de la seguretat que va reclamar el lehendakari Imanol Pradales. El més destacat és la participació de l’Ertzaintza en els procediments d’expulsió d’estrangers, tot i que la competència continua sent estatal, i la prohibició de portar armes blanques en espais públics, que l’Executiu haurà de ratificar amb una reforma en el Consell de Ministres.
En el que sí que es va acordar una cessió de competències és en l’àmbit dels serveis privats de seguretat. D’aquesta manera, l’Executiu basc reforçarà les seves atribucions en matèria d’inspecció, sanció i registre i també en les proves d’accés per al personal de seguretat privada.
A iniciativa de Junts, els grups parlamentaris que sustenten l’Executiu també van tirar endavant aquesta setmana l’aprovació del dictamen de la nova de dependència amb la garantia que l’Estat finançarà el 50% i es blindi l’àmbit competencial. "L’aplicació de la llei a Catalunya no podrà afectar ni limitar les competències exclusives de la Generalitat en matèria de serveis socials, assistència social, dependència, discapacitat, infància, persones grans i organització dels serveis públics", celebraven els postconvergents.
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