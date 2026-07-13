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Illa confia que la sentència del TJUE sobre l’amnistia «sigui clara» i «s’apliqui sense dilació»

«Per primera vegada en 44 anys al Parlament de Catalunya no hi ha una majoria independentista o nacionalista», ressalta el president de la Generalitat per qüestionar els que des de la dreta encara «dubten» sobre la mesura

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dilluns durant ‘Los Desayunos’ d’RTVE i l’agència Efe a Madrid.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dilluns durant ‘Los Desayunos’ d’RTVE i l’agència Efe a Madrid. / Chema Moya / EFE

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Iván Gil

Madrid

El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha mostrat confiat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d’amnistia prevista per a aquest dijous «sigui clara» com entén que ho és l’esperit de la norma. Una vegada que es produeixi, Illa ha reclamat que «s’apliqui amb diligència i sense dilació» als líders del procés. Entre ells Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.

El president Illa ha recordat en el marc de ‘Los Desayunos’ d’RTVE i Efe aquest dilluns a Madrid que mai va tenir dubtes sobre la «constitucionalitat» de la mesura de gràcia i qüestionat els que van considerar l’amnistia com una revitalització de l’independentisme, mentre no existeix ara majoria secessionista al Parlament.

«Per primera vegada en 44 anys al Parlament de Catalunya no hi ha una majoria independentista o nacionalista», va ressaltar per qüestionar els qui des de la dreta encara «dubten» sobre la mesura que amenacen de prohibir aquestes formacions i «després els demanen una moció de censura».

Davant aquestes veus va exigir serietat i va defensar parlar amb «coneixement de causa» després d’haver viscut en primera persona els anys del procés. Així mateix, va recordar que la llei compta amb l’aval de la majoria que va tenir al Congrés dels Diputats i una vintena de sentències a favor del Tribunal Constitucional (TC). «Catalunya no està al servei de ningú, s’ha d’estar al servei de Catalunya», va reivindicar per criticar que els populars «cullen el telèfon» per evitar l’oficialitat del català, l’eusquera i el gallec a les institucions europees.

El futur dels dirigents del procés passarà necessàriament pel Tribunal Constitucional, que a l’octubre haurà de resoldre els recursos d’empara interposats per Puigdemont i els seus exconsellers. La majoria progressista de l’òrgan fa probable que la sentència sigui positiva.

«Canvi de cicle»

A l’Executiu central donen per fet que el TJUE dictaminarà aquest dijous que la llei d’amnistia s’ajusta a l’ordenament europeu i esperen amb això l ’«aplicació total» de la norma per tancar el principal compromís d’investidura amb Junts. A més de Puigdemont, la decisió afectarà els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, en la mateixa situació que l’expresident i pendents de la seva tornada a Espanya, i també repercutirà en el futur polític del líder d’ERC, Oriol Junqueras, al secretari general de Junts, Jordi Turull, i als exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, que sí que van ser condemnats i a qui el Suprem va aplicar parcialment l’amnistia, mantenint la pena d ’inhabilitació vinculada al delicte de malversació.

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Els socialistes han arribat a referir-se a aquesta fita com un «canvi de cicle». Per això mantinguin l’expectativa d’arrencar el recolzament de Junts o, almenys, la seva abstenció, als Pressupostos del 2027.

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