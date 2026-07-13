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Mort sobtada

Mor Lindsey Graham, falcó republicà i aliat de Trump

El senador per Carolina del Sud, mort als 71 anys "a causa d’una breu malaltia", defensava l’intervencionisme dels EUA

El senador Lindsey Graham. | ANWAR AMRO / FRANCE PRESSE

El senador Lindsey Graham. | ANWAR AMRO / FRANCE PRESSE

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María Mondéjar

Barcelona

El senador republicà per Carolina del Sud Lindsey Graham, un dels aliats més ferris del president Donald Trump, va morir dissabte a la nit als 71 anys com a conseqüència d’una "breu i sobtada malaltia", segons va informar la seva oficina en un comunicat.

Graham, històric republicà i defensor de l’intervencionisme nord-americà, va mantenir una àmplia influència tant al seu Estat d’origen com a Washington, on havia acabat sent una veu amb pes en matèria de política exterior entre els oficials de l’Administració encapçalada per Trump. El senador de Carolina del Sud defensava amb fermesa els interessos d’Israel i Ucraïna. A més, va donar suport a l’acció militar contra l’Iran i va criticar els aliats que no van mostrar un suport total als EUA.

"La família agraeix les oracions en aquest moment i demana privadesa", indicava el text. Trump, per la seva banda, va expressar el condol a través de la xarxa Truth Social. "¡El senador Lindsey Graham, una de les millors persones i dels millors senadors que he conegut, ha mort!".

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El senador i el president nord-americà, de tota manera, no van estar sempre alineats. El 2016, Graham va ser un dels principals crítics del magnat immobiliari i fins i tot va arribar a ser el seu rival durant les primàries republicanes per a les eleccions presidencials. "¿Saben com s’aconsegueix que els EUA tornin a ser grans?", va apuntar Graham en una entrevista concedida a la CNN el 2015. "Diguin a Donald Trump que se’n vagi a l’infern".

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