Informe d’experts
Brussel·les estudiarà una proposta per limitar l’accés a les xarxes socials als menors de 13 anys
Un informe d’experts recomana l’accés progressiu i supervisat a les plataformes digitals
Beatriz Ríos
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat aquest dilluns que el seu executiu estudiarà la possibilitat de limitar l’accés a les xarxes socials als menors de 13 anys, després de rebre l’informe d’un comitè d’experts en la matèria que recomana un accés progressiu i supervisat.
«Les xarxes socials no són una joguina», ha dit Von der Leyen. Tot i que la presidenta ha reconegut que en darrer terme és responsabilitat dels pares determinar quan un menor té accés a certs serveis, també considera que el perill és real. «De la mateixa manera que no els donem les claus del cotxe als nostres fills abans que tinguin el carnet, o no els permetem comprar alcohol fins que tinguin l’edat legal, hem d’establir l’edat a partir de la qual els nens poden accedir legalment a les xarxes socials», ha assegurat la presidenta.
Von der Leyen ha explicat que el seu Executiu treballarà en una proposta que presentarà formalment després de l’estiu. Ho farà sobre la base de la recomanació d’un grup d’experts que advoca per un accés progressiu a les xarxes socials, basat en normes comunes a tot el bloc. A més, no només s’aplicarà a les xarxes socials sinó a qualsevol servei online amb contingut nociu, no apte per a menors o addictiu.
Menors de 13 anys
«Els copresidents [del grup d’experts] recomanen un retard harmonitzat a nivell de la UE en l’ús de xarxes socials per a menors de 13 anys», ha explicat la presidenta. Això passaria perquè els més petits no tinguin accés a pantalles i els menors de 13 anys ho facin inicialment «sota la supervisió de pares, tutors o professors, i amb temps limitat».
A partir dels 13 anys, l’accés hauria de ser «gradual», depenent de cada plataforma. En aquest sentit, Von der Leyen hi posa la responsabilitat. «A Europa, qui desenvolupa un producte és responsable de la seva seguretat. Els fabricants d’automòbils han de garantir la seguretat dels seus vehicles. No esperem que els nens dissenyin els seus propis cinturons de seguretat», ha dit la presidenta.
Von der Leyen ha destacat la importància de la llei de serveis digitals de la UE que regula el contingut ‘online’. En els últims mesos, la
ha obert investigacions tant contra Tiktok com contra Meta, pel disseny addictiu de la primera, Instagram i Facebook, i el seu i l’impacte negatiu per al consumidor, i en particular, els nens.
Un airbag europeu
«És evident que necessitem restriccions a les plataformes que s’ajustin a l’edat dels usuaris», ha dit Von der Leyen. «La pregunta ja no és si els nens corren riscos a internet, sinó què podem fer perquè els nens tinguin un començament més segur a internet», ha assegurat la presidenta.
Tot i que l’alemanya ha insistit que la responsabilitat és de les plataformes, la UE va posar en marxa el mes d’abril passat una aplicacióper verificar l’edat a internet. L ’ app opera com un certificat digital que confirma la identitat – i, per tant, l’edat – de l’usuari a l’hora d’accedir a qualsevol servei ‘online’.
Per a això, abans haurà de validar-se mitjançant un document d’identitat o passaport. Estarà disponible per a telèfons mòbils, ordinadors i tauletes. A més, el seu codi serà públic perquè altres països i tercers com plataformes de xarxes socials puguin adoptar-lo com a propi.
Qüestió d’harmonització
La proposta de la Comissió arriba després de mesos de pressions per part d’un nombrós grup de països que han posat en marxa o han plantejat les seves pròpies restriccions. Països com Àustria, Dinamarca, Grècia, Polònia, Eslovènia, Itàlia, Portugal, Alemanya, França o Espanya han anunciat restriccions a l’accés a les xarxes socials per a adolescents i nens. Les edats per restringir l’accés varien entre els 14 i els 16 anys, una mica per sobre de la proposta amb què treballa la Comissió Europea.
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