Canvis en la mobilitat
La caiguda històrica del reixat de Gibraltar no elimina del tot la frontera amb Espanya
L’acord entre la UE i el Regne Unit agilitzarà des d’aquesta nit el pas cap a la colònia britànica, que continuarà fora de l’espai Schengen
Patricia Godino
El reixat de Gibraltar té les hores comptades. Avui se signa a Brussel·les l’acord entre la Unió Europea i el Regne Unit i a mitjanit, si no hi ha imprevistos, entra en vigor, de manera que l’última frontera terrestre de l’Europa continental serà cosa del passat.
El Govern de Fabián Picardo està dissenyant una cerimònia per celebrar aquesta fita històrica. I Pedro Sánchez farà el mateix demà per posar el colofó al llarg treball d’Exteriors amb aquest acord.
A la pràctica, l’acord entre la UE i el Regne Unit preveu l’eliminació de les barreres físiques, les revisions i els controls ordinaris sobre les persones i mercaderies que circulin entre Espanya i Gibraltar.
El canvi afecta especialment els prop de 15.000 treballadors transfronterers que entren cada dia a Gibraltar procedents dels diferents municipis de la comarca, La Línea de la Concepción fonamentalment, dels quals prop d’11.000 són espanyols. També modifica el control de viatgers, mercaderies, equipatges, fiscalitat indirecta, duanes, tabac, permisos de residència i seguretat en l’entorn fronterer. Però hi ha un matís clau: Gibraltar quedarà connectat a l’espai Schengen, tot i que no en formarà part. La colònia britànica se salva de les conseqüències del Brexit, que el Regne Unit va votar en referèndum ara fa 10 anys.
La frontera, per tant, no desapareix del tot. Canvia de lloc, canvia de forma i canvia de funcionament.
L’acord preveu l’eliminació dels controls ordinaris de persones i mercaderies. La mesura implicarà el final de les barreres físiques i dels controls que durant dècades han marcat la vida quotidiana en aquesta frontera.
A més, no s’haurà d’ensenyar el passaport ni el DNI per passar la frontera. Per als qui la travessen cada dia per motius laborals, el canvi pot comportar menys cues, menys esperes i una circulació més àgil i estable. La frontera terrestre deixarà de ser un embut diari.
A la pràctica, el Penyal funcionarà amb una lògica de mobilitat Schengen en la relació terrestre amb Espanya, però sense integrar-se formalment a aquest espai europeu de lliure circulació. Dit d’una altra manera: s’agilita el pas amb La Línea, però Gibraltar no es converteix en territori Schengen.
Els controls Schengen es traslladen al port i a l’aeroport de Gibraltar. És a dir, el control ja no estarà de manera ordinària al reixat, sinó en els punts d’entrada exterior al Penyal. Qui arribi a Gibraltar des de fora de l’espai Schengen, per exemple amb avió o per vaixell, haurà de superar els controls corresponents.
Els controls seran acumulatius. Això vol dir que qui entri a Gibraltar haurà de complir les exigències de totes dues jurisdiccions: d’una banda, les de Gibraltar i el Regne Unit; de l’altra, les d’Espanya i la UE en matèria Schengen.
La policia nacional assumirà les revisions Schengen a l’aeroport i el port de Gibraltar. Aquest és un dels aspectes més sensibles de l’acord per la càrrega simbòlica que implica la presència d’agents espanyols en instal·lacions situades a Gibraltar, un territori que el Govern gibraltareny considera sòl propi. Tot i que, això sí, Espanya no controlarà els passaports de militars britànics ni aliats.
Els treballadors transfronterers són un dels col·lectius més beneficiats per l’acord. Prop de 15.000 persones travessen diàriament entre el Campo de Gibraltar i el Penyal per treballar. L’eliminació del reixat no significa que desaparegui tota la seguretat en l’entorn fronterer. El Govern de Gibraltar ha aclarit que, mentre es retiren trams de l’antiga tanca de tela metàl·lica i filferro espinós ja s’ha instal·lat una nova línia de tancament d’alta seguretat a pocs metres de distància.
Una nova tanca
Segons l’Executiu gibraltareny, es tracta d’una tanca de categoria 4, amb especificació antiescalada, semblant a la usada en perímetres d’instal·lacions militars britàniques. Aquest nou tancament discorre des de la mar fins a l’aeroport i protegeix zones sensibles com ara la pista, els dipòsits de combustible, el túnel i les instal·lacions duaneres.
El Govern de Gibraltar afirma que la retirada de l’antiga tanca no comporta una reducció de seguretat, sinó una reorganització del perímetre. La zona oriental es continuarà tancant a la nit per a operacions duaneres i comercials. L’extrem occidental es mantindrà tancat perquè es tracta d’un recinte militar. I el tram per als vianants obert disposarà de vigilància policial i tecnològica. A més, el tractat preveu una salvaguarda per tornar a tancar la zona en circumstàncies extraordinàries. Segons Gibraltar, aquesta possibilitat no planteja dificultats tècniques, ja que només caldria tornar a tancar el tram obert uns 150 metres.
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