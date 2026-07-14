Enquesta del GESOP
Els espanyols prefereixen un avanç electoral a una moció de censura
Un terç de votants del PSOE volen anar ja a les urnes, i només un de cada quatre electors de Junts defensa sumar-se al PP i Vox per tombar Sánchez
Iván Gil
Avanç electoral, sí; moció de censura, no. Aquesta és una de les principals conclusions de l’Enquesta Política d’Espanya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a Prensa Ibérica, segons la qual més de la meitat de la població (un 52,2%) creu que seria preferible convocar ja les eleccions generals davant un 40,9% que aposta per esgotar la legislatura. No obstant, aquests números s’inverteixen respecte a la possibilitat d’una moció de censura. El 54% dels enquestats rebutgen que Junts s’afegeixi a aquesta operació junt amb el PP i Vox davant un 40,6% que hi donen suport.
Gairebé un de cada tres votants socialistes s’inclinen per l’avanç, mentre que aquesta opció és pràcticament unànime entre els que van triar la papereta del PP i Vox amb valors al voltant del 90%. Entre els socis d’investidura, els votants de Junts són els més favorables a convocar ja eleccions (58,6%).
En el costat oposat se situen els que van recolzar en les últimes eleccions ERC, que en un 86,8% creuen que s’hauria d’esgotar la legislatura fins al juliol del 2027. Els segueixen, per aquest ordre, els votants del PNB (84%), Bildu (80,4%), Sumar (78,6%) i BNG (75,2%). Els de Coalició Canària estan dividits gairebé a parts iguals. La polarització ideològica es fa patent referent a això. Entre l’esquerra, vuit de cada deu votants volen que s’esgoti la legislatura, en oposició a un gairebé nou de cada 10 a la dreta que es decanten per la dissolució del Parlament per anar ja a les urnes.
Per comunitats autònomes, bascos i gallecs són els únics que prefereixen esgotar la legislatura. A Catalunya, els favorables a un o altre escenari es mouen en percentatges semblants, sense que cap arribi a ser majoritari. Al contrari, els canaris són els que més prefereixen donar per finalitzada la legislatura (62,2%), seguits dels castellanomanxecs (61,7%) i els madrilenys (58,8%).
El perfil sociodemogràfic més favorable a l’avanç electoral és el dels homes d’entre 30 i 40 anys. Entre les dones, baixa la mitjana amb un 43,4% que prefereix esgotar la legislatura davant el 48,7% que considera millor convocar eleccions. Per edats, el percentatge més baix de suport a l’escenari de l’avanç electoral es dona entre els més grans de 60 anys, tot i que sumant-ne un de cada dos.
La preferència majoritària perquè Pedro Sánchez avanci les eleccions, cosa que ja ha rebutjat almenys per al 2026, contrasta amb el rebuig de desallotjar l’Executiu a través d’una moció de censura del PP i Vox avalada per Junts. La formació liderada per Carles Puigdemont ve de recolzar recentment al Congrés una moció que insta Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança si no avança eleccions, però rebutja de moment pactar una moció de censura. Entre els seus propis votants, un de cada quatre dona suport a aquesta operació, mentre que prop d’un 61% la rebutja.
Els electors del PP i Vox recolzen amb una àmplia majoria que Alberto Núñez Feijóo faci el pas de presentar una moció de censura contra Sánchez que inclogui en l’equació els postconvergents, amb el 81,7% i el 84%, respectivament. En el cas dels votants republicans, hi estan en desacord fins al 95,7%.
Nacionalitats històriques
En les nacionalitats històriques és entre les quals més rebuig genera la moció de censura. Un 81,1% al País Basc, un 63,4% a Galícia i un 62,8% a Catalunya. Al contrari, els votants més favorables a una moció de la mà de Junts són els canaris (45,7%), seguits dels andalusos (45,2%) i els madrilenys (44,6%).
Els homes tornen a ser, com en el cas de l’avanç, més favorables que les dones a forçar la sortida de l’Executiu de coalició mitjançant una moció de censura. Un de cada dos homes, davant una mica més d’un terç en el cas de les dones. Per grups d’edat, aquesta opció només s’imposa per un estret marge entre les persones d’entre 30 i 44 anys. Entre els més grans de 60 anys hi donen suport el 37,2% davant el 55,7% que s’hi mostra en desacord.
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