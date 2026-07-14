Informe anual
Espanya lidera el rànquing europeu de detencions de gihadistes
L’Europol adverteix que "l’amenaça terrorista es manté alta", accelerada per "l’entorn ‘online’" del radicalisme
Juan José Fernández
Quaranta-cinc atacs terroristes a deu països; 486 sospitosos arrestats a 21 països; el gihadisme, present en 24 dels atemptats i en 347 dels arrestos. Són les variables clau de l’últim informe de l’Europol sobre el terrorisme i les seves tendències a Europa.
Entre les dades del dossier que aquest dilluns ha fet públic l’agència policial europea destaca Espanya en el camp de les detencions per delictes relacionats amb el gihadisme. Són 100 captures reportades, més d’un terç per sobre de les 64 del país que segueix a la llista, França, i més del doble dels tercers, Àustria i els Països Baixos. Pràcticament un de cada tres gihadistes atrapats per les Forces de Seguretat a Europa el 2025 va caure a Espanya.
Els autors de l’informe consideren que l’amenaça terrorista "es manté alta" a Europa i que, en part, contribueix a això la conjunció en el panorama europeu de "corrents ideològics desestabilitzadores" amb "fronteres ideològiques difuses". A l’informe d’Europol, corresponent al 2026 sobre dades del 2025, s’adverteix sobre cinc motors ideològics que impulsen el terrorisme modern a Europa, tots ells vells coneguts al continent: el gihadisme, l’etno-nacionalisme, l’anarquisme i els extremismes de dreta i d’esquerra.
L’anàlisi registra de nou l’acció de terroristes solitaris o petites cèl·lules autocreades, amb "mètodes simples d’atac". Segueix l’era del terrorisme low-cost, amb franquícies individuals que podrien buscar oportunitats per atacar objectius de fàcil adquisició.
El dossier actualitza la foto de situació, però amb poques variacions. Fins ara, el quadro de referència, provinent de xifres del 2024, d’atacs i detencions per implicació en delictes terroristes era de 58 atemptats (24 d’ells en grau de temptativa) i 449 detinguts, dels quals 289 ho van ser per la seva relació amb el gihadisme.
En aquesta nova entrega la xifra ha evolucionat lleugerament, consolidant l’afirmació que fan els autors de l’informe sobre la permanència de l’amenaça. Però s’ha agreujat un dels factors que flanquegen al fenomen: l’efecte del que els especialistes anomenen "entorn online". La conjunció de xarxes socials i racons radicals d’internet ocasiona una "accelerada exposició a continguts terroristes i violents, i un facilitat procés de radicalització", si bé també permet una acció policial més coordinada.
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