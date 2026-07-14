Guerra a l’est d’Europa
Espanya i vuit països més crearan una coalició antimíssils amb Ucraïna
Macron converteix la reunió de la Coalició de Voluntaris en un aparador d’unitat europea i condemna la individualitat del nacionalisme en un moment en què el continent es rearma
Leticia Fuentes
En la vigília del Dia Nacional de França, el president Emmanuel Macron va reunir els principals aliats europeus per a una nova cimera de la coalició de voluntaris d’Ucraïna, amb la presència de Volodímir Zelenski. Durant la reunió, deu països europeus, entre els quals figura Espanya, van acordar la creació de la Coalició Integrada de Defensa contra Míssils Balístics, amb l’objectiu de millorar un dels principals punts febles de la defensa ucraïnesa en el conflicte bèl·lic contra Rússia. "Això complementarà els sistemes de defensa antimíssils balístics existents, incloses les solucions europees sobiranes ja adquirides o que els països participants adquireixin en el futur", es pot llegir en el comunicat emès pel Palau de l’Elisi i firmat per Ucraïna, Dinamarca, França, Alemanya, Itàlia, els Països Baixos, Noruega, Espanya, Suècia i Regne Unit.
Tots ells, es comprometen a continuar treballant en operatius comuns, grups de treball tècnics conjunts, mecanismes de governança clars i un full de ruta per al desenvolupament de les capacitats operatives inicials de la Coalició de Voluntaris, sempre sota un únic objectiu: defensar la sobirania europea.
El president francès va avançar que Ucraïna preveu adquirir 16 caces Rafale i bateries antiaèries SAMP/T NG, i que els països veïns de Kíiv duran a terme exercicis en els pròxims mesos per validar els "plans de desplegament". "Avui hem decidit els exercicis que tindran lloc en els pròxims mesos [...] Es desplegaran en països veïns d’Ucraïna per validar els nostres plans de desplegament i demostrar que estem preparats, decidits i som creïbles", va afirmar Macron després de la cimera celebrada a Los Inválidos de París.
La cita no és un pas en fals ni una simple coincidència de calendari. El mandatari francès vol transmetre un missatge de "despertar estratègic" aprofitant el dia nacional i la seva tradicional desfilada militar, on 500 soldats de les tropes internacionals, incloses espanyoles, desfilaran amb els francesos com a símbol d’unió i força. "Europa s’està convertint en una potència [...], El missatge que enviem al món és aquest: ‘Sí, la pau és la nostra taula. Sí, valorem la llibertat i la llei. I sí, estem disposats a lluitar per defensar-les sempre i al preu de la sang si és necessari’", va sentenciar Macron en el seu tradicional discurs a les forces armades.
Aquest 14 de juliol té alguna cosa diferent del d’anys anteriors; és la primera vegada que les tropes de la coalició de voluntaris desfilen conjuntament i, a més, és l’última desfilada nacional en què Emmanuel Macron participarà com a cap d’Estat. Aquesta trobada, que va reunir 37 caps d’Estat i de govern d’Europa, té un triple objectiu; recolzar Ucraïna en matèria de defensa antiaèria davant els bombardejos russos, accentuar la pressió a Moscou amb un nou paquet de sancions europees, i llançar un missatge d’unió i suport de Kíiv. França, a més, va buscar amb aquesta trobada acostar actituds amb Alemanya després de la patacada del projecte industrial de defensa rebutjat recentment pel seu país veí, en un moment marcat per la incertesa geopolítica.
No sucumbir a l’"absurd"
Des de l’esclat de la guerra d’Ucraïna, Macron ha treballat per impulsar la indústria de defensa europea, tot i que sense gaire èxit. Després d’anys d’esforços per tancar una aliança amb Alemanya, el projecte industrial francoalemany del Consell Suprem de les Forces Armades (SCAF) va fracassar.
"Malgrat el fracàs de l’SCAF, que lamento profundament, seria un error detenir-nos allà (...) Patriotisme, sí; nacionalisme, mai. En un moment en què Europa s’està rearmant, pensar que l’acumulació individual de capacitats per part de cada país és el rumb de la història és absurd", va criticar el president durant el seu discurs, instant a no sucumbir a l’absurd del nacionalisme.
El 2017, el Govern francès va anunciar un increment del pressupost en defensa davant el nou context bèl·lic que s’acostava. Des d’aleshores, el país ha duplicat la seva inversió i la recent actualització del projecte de llei de despesa militar aprovada per l’Assemblea Nacional preveu un nou increment del pressupost inicial de 436.000 milions d’euros per al 2024-2030, 36.000 milions més que en la versió adoptada el 2023.
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