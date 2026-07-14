Vacunació
La fiscalia retira l’acusació contra Vergés i Argimon
Gisela Boada
La Fiscalia ha retirat aquest dilluns l’acusació contra l’exconsellera de Salut, Alba Vergés; l’exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la cúpula del seu Departament durant la pandèmia de la Covid, per a qui inicialment demanava 12 anys d’inhabilitació pel retard en la vacunació dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil destinats a Catalunya. Durant el judici, que va arrencar el 30 de juny, Vergés va negar haver donat cap ordre per paralitzar la immunització i va defensar que la voluntat del Govern va ser vacunar al més aviat possible tots els col·lectius essencials. Argimon, per la seva banda, va afirmar que la decisió de prioritzar la població d’entre 60 i 65 anys va respondre a criteris clínics, epidemiològics i ètics.
També van declarar el tinent coronel de la Guàrdia Civil Esteban Gómez i l’inspector en cap de la Policia Nacional Daniel Rapado, responsables de coordinar la vacunació dels dos cossos. Tots dos van negar que Salut posés traves al procés, van descriure la relació amb el Departament com fluida i van atribuir les principals aturades a la suspensió temporal d’AstraZeneca, a la falta de dosis i a les dificultats logístiques derivades d’organitzar la vacunació en comissaries i comandàncies. Altres testimonis van explicar que els canvis de criteri sanitari van afectar igualment els Mossos d’Esquadra i altres col·lectius essencials.
Acusacions populars
Les acusacions populars – l’associació de guàrdies civils Jucil i el sindicat de la Policia Nacional Jupol – mantenen la petició de 15 anys d’inhabilitació per a Vergés, Argimon, l’exsecretari general del Departament, Marc Ramentol, i l’exdirector del Servei Català de la Salut, Adrià Comella. Totes les acusacions tret de Jupol han retirat la seva acusació contra Xavier Rodríguez, exdirector de Serveis de Salut, l’actuació dels quals va ser valorada positivament pels comandaments policials. Les defenses han demanat l’absolució de tots els acusats i el pagament de les costes per part de les acusacions populars.
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