Polèmica entorn del Mundial
França carrega contra les paraules de Rajoy sobre la seva selecció
El PP rebaixa la columna de l’expresident a un sarcasme "sense mala intenció"
L. F. / M. Á. R. / M. M.
La selecció francesa de futbol torna a estar al centre de la polèmica i no precisament pel seu estil de joc. Després de les desafortunades paraules de l’expresident del Govern espanyol, Mariano Rajoy, en una columna publicada per El Debate, on afirmava que la selecció francesa de futbol té "un altíssim nivell, això sí, sense francesos", la tensió entre països veïns no ha deixat d’escalar.
El ministre francès d’Afers Exteriors, Jean-Noël Barrot, es va afegir aquest dilluns a la cascada de condemnes a França contra Rajoy, mostrant-se cansat d’aquest tipus d’afirmacions: "D’una vegada per sempre, França no té color de pell. Qualsevol afirmació en sentit contrari és una estupidesa, racisme o una combinació de les dues coses", va declarar Barrot en una entrevista a la televisió BFMTV i la ràdio RMC.
El cap de la diplomàcia francesa va defensar que la selecció nacional representa "el millor rostre de França", i la va descriure com "un equip excepcional" que projecta la imatge d’"un país conqueridor, audaç i al qual no es resisteix res ni ningú".
Les crítiques de Rajoy no són les primeres que rep la selecció francesa en aquest Mundial. Dies enrere, la senadora del Paraguai Celeste Amarillo es referia al jugador Kylian Mbappé com a "camerunès colonitzat". L’ambaixada de França a l’Argentina també va haver de prendre mesures contra la vicegovernadora de Mendoza, Casado, considerant-la persona "non grata" a les seves instal·lacions, després d’un tuit en el qual ella va qualificar la selecció francesa de futbol com "l’equip africà fluix de maneres".
Defensa de la diversitat
Aquestes declaracions van encendre la ira de l’Executiu francès, que les va qualificar d’"inacceptables". El ministre de l’Interior, Laurent Nuñez, va defensar "una República de diversitat" i l’ambaixada de França a Espanya va recordar que dels 26 futbolistes de la selecció, 23 han nascut a França i tres, que van néixer a l’exterior, "també són francesos".
El portaveu nacional del PP, Borja Sémper, va treure ferro ahir de la columna publicada per Rajoy. "Són comentaris a favor d’Espanya i jo ho circumscriuria a aquest perímetre i no hi donaria cap altra interpretació", va dir en una roda de premsa després de la reunió del comitè de direcció del PP. Va assegurar que són columnes "sarcàstiques, que van sense mala intenció" i que aquesta expressió va ser també "sense mala intenció".
El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, va titllar de "racista" el missatge de l’expresident i va cridar el seu partit a "deixar d’intentar incendiar, boicotejar i torpedinar l’extraordinària política exterior que té Espanya". El ministre de Presidència, Félix Bolaños, en una entrevista a RNE, va criticar que el PP exerceixi "el vandalisme institucional i internacional" i va censurar que hagi "torpedejat i boicotejat" al Senat el Tractat d’Amistat i Cooperació amb França, el "principal soci comercial" d’Espanya.
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