Desfilada de la festa nacional
França prepara una demostració de força amb presència militar espanyola
Leticia Fuentes
França celebrarà la seva Festa Nacional aquest 14 de juliol amb la tradicional desfilada militar, on 6.700 soldats d’infanteria recorreran els Camps Elisis sota el lema "El despertar estratègic d’Europa", exhibint la capacitat de les Forces Armades franceses. Aquesta vegada, no obstant, es viurà a més una cosa excepcional; aquesta desfilada marcarà el principi del final del mandat d’Emmanuel Macron, que haurà d’abandonar el càrrec de cap d’Estat el 2027. A més, per primera vegada, les tropes internacionals dels països que formen la denominada Coalició dels Voluntaris, participaran conjuntament en aquesta cerimònia, incloent-hi militars espanyols.
Amb aquesta posada en escena, Macron busca llançar un missatge de "despertar estratègic" acompanyat per 37 caps d’Estat, incloent Vlodymyr Zelensky. Després d’anys defensant la idea del rearmament europeu i la redefinició de la seva arquitectura de seguretat, el president francès aconsegueix en la seva última desfilada com a cap d’Estat, oferir una imatge d’unió, compromís i força. El missatge aquest dimarts serà doble; cap a l’exterior, França reafirmarà el seu lideratge militar, i cap a l’interior, Macron reforçarà el llegat internacional d’un país que, malgrat les crisis personals que afronta, continua sent clau en la construcció de la seguretat europea.
Com cada 14 de juliol, França commemora la presa de la Bastilla el 1789, però aquest any la celebració simbolitzarà la transició de França cap a una Europa on la defensa ja és una prioritat. Així ho van segellar els aliats en la seva trobada a París la vigília del Dia Nacional: "Continuarem recolzant Ucraïna el temps que sigui necessari, fins i tot mitjançant assistència militar, financera i civil. Som compromesos a intensificar la pressió econòmica sobre Rússia mentre continuï atacant Ucraïna. Continuarem reforçant les nostres sancions i coordinant les nostres accions per evitar que siguin eludit", es llegeix en el comunicat firmat. Fa anys que l’Executiu francès intenta convèncer l’oposició i els ciutadans sobre la importància d’incrementar el pressupost en defensa.
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