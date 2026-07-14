NEGOCIACIONS
El Govern estudia la reforma per eximir de l’IVA els petits autònoms per assegurar el sí de Junts al decret d’habitatge
El partit de Carles Puigdemont va fixar aquesta reforma fiscal com una de les condicions per donar suport a la pròrroga dels contractes de lloguer
Podem exigirà al Govern que trossegi el decret d’habitatge per donar suport a la pròrroga dels lloguers: «Si Junts pot bloquejar, nosaltres també»
El Govern inclou al decret d’habitatge la desgravació de les hipoteques de l’habitatge habitual, com exigeix Junts
Ana Cabanillas
El Govern estudia com donar resposta a una de les principals exigències de Junts per garantir el seu suport al decret d’habitatge que el Consell de Ministres preveu aprovar a finals de juliol. El partit de Carles Puigdemont, que va tombar a l’abril la pròrroga dels contractes de lloguer, ha fixat una sèrie de condicions per canviar aquesta vegada el seu vot, entre les quals l ’exempció de l’IVA per als autònoms que facturin per sota dels 85.000 euros. Una mesura que ja forma part d’una directiva europea que està pendent de transposició a Espanya, i a la qual l’Executiu busca encaix legal per aconseguir el recolzament de Junts.
El decret de vivenda, que encara no té redacció definitiva i que continua negociant-se al si de l’Executiu, preveu contemplar algunes de les propostes que reclama Junts, com la desgravació d’hipotequesi lloguers, tal com va avançar EL PERIÓDICO. En el Govern són conscients que materialitzar aquesta petició de l’IVA franquiciat també és un requisit imprescindible per aconseguir els recolzaments de Junts a la norma i avancen que existeix predisposició per tirar-la endavant. La proposta de reforma fiscal discorre, no obstant, en paral·lel a les negociacions de vivenda, tot i que la previsió és que s’aprovi mitjançant un text diferent.
La fórmula que podria encaixar per tirar endavant l’IVA franquiciat és la del reial decret llei, una via ràpida i d’urgència que ve justificada per la multa milionària amb què amenaça la Comissió Europea per l’incompliment de la legislació comunitària. En el dia d’avui, hi ha una esmena al projecte de llei de transposició de la directiva DAC8, relativa a la regulació de les criptomonedes, que inclou aquesta mesura, tot i que fa mesos que la iniciativa porta mesos encallada al Congrés.
A mitjans del juny passat, el Govern va vetar una proposició de llei de Junts al Congrés que contemplava precisament aquesta exempció de lVA, al·legant que suposava una minva per a les arques públiques. La fórmula del reial decret llei podria agilitar els tràmits i – a diferència de la proposició o projecte de llei – permetria blindar el text, que només s’hauria d’enfrontar a la seva convalidació al Congrés, bloquejant possibles canvis.
El debat, apunten des de l’Executiu, s’haurà de donar al Ministeri d’Hisenda d’ArcadiEspanya, on hauran de mesurar la dimensió del forà que genera l’exempció de l’IVA als petits autònoms, negociant amb Junts per determinar el llindar de l’exempció. I és que tot i que la directiva europea contempla que aquells professionals per compte propi que facturin menys de 85.000 euros no hagin de suportar l’IVA, el cert és que deixa marge als països perquè redueixin aquest llindar.
Reivindicació de Junts
La reivindicació no és nova. Ja al març, Junts va exigir aquesta mesura a canvi de recolzar el decret anticrisi per la guerra de l’Iran del Govern. La reforma fiscal ja està inclosa en una directiva europea que permet a autònoms i petites empreses amb ingressos inferiors a 85.000 euros anuals no repercutir l’IVA a les seves factures ni presentar declaracions periòdiques d’aquest impost, en una reforma que reduiria la burocràcia per als autònoms.
Al març, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, va apressar l’Executiu a traslladar-la: «Han de fer públic el que a nosaltres ja ens han dit en privat, que és que volen traslladar aquesta Directiva», va dir en una entrevista a TV3, on va insistir que Espanya és «l’únic país de la Unió Europea que no està aplicant aquesta llei europea i per això se’ls ha emportat als jutjats». El Govern va acabar comprometent-se al març a traslladar aquesta directiva europea a la legislació espanyola per aconseguir el ‘sí’ de Junts. Des d’aleshores, no obstant, no hi ha hagut avenços.
A l’abril, amb el decret de pròrroga de lloguer impulsat per Sumar, el partit de Puigdemont va tornar a posar aquesta mesura sobre la taula per donar el seu recolzament a la pròrroga de lloguers. I tot i que el soci minoritari de Govern va manifestar públicament la seva disposició a impulsar-lo, el cert és que era competència del Ministeri d’Hisenda, de l’ala socialista del Govern, que llavors no estava implicada en les negociacions.
En aquesta ocasió, a diferència d’aquella, l’ala minoritària de la coalició confia que la implicació del PSOE en les negociacions permeti més marge en la negociació a l’hora d’atendre les exigències de Junts per donar llum verda a la reivindicació de Sumar de prorrogar els contractes de lloguer per frenar la pujada de rendes.
Multa de Brussel·les de 17,6M
Hi ha una directiva europea que obliga els estats membres a eximir de l’IVA els autònoms que operin en països membres per sota de 85.000 euros –tot i que cada estat pot fixar llindars menors–. La reforma s’havia d’haver adoptat abans del 31 de desembre del 2024, fa un any i mig.
La Comissió Europea va denunciar el mes de maig passat al Regne d’Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i li reclama que imposi una multa de 32.430 euros al dia per l’incompliment, cosa que des de l’1 de gener del 2025 fins a l’actualitat, ja supera els 17,6 milions d’euros.
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