Vaga el 8 de setembre
El Govern reclama als sindicats de professors començar el curs «amb normalitat» per garantir el dret a l’educació
La portaveu, Sílvia Paneque, assegura que la sentència sobre la retolació dels centres educatius «no tindrà afectació» sobre les escoles catalanes
Convocada una altra vaga de professors per al primer dia de curs: «No començarà amb normalitat»
Sara González
El Govern assegura estar en contacte amb els sindicats educatius majoritaris per mirar d’encarrilar el conflicte després de 25 vagues convocades durant el curs que va finalitzar aquest juny. No obstant, la prova que el diàleg no avança és que ja s’ha convocat una altra aturada per al dia 8 de setembre, just quan els alumnes tornaran a les aules. Davant aquesta situació, la portaveu de l’Executiu, Sílvia Paneque, ha demanat als sindicats que tinguin en compte el dret a l’educació dels menors.
«Faig una crida al reconeixement del dret a l’educació», ha assegurat la també consellera, que ha argumentat que es tracta del primer dia de curs i que per a molts alumnes representa canviar de cicle o fins i tot de centre, per la qual cosa ha demanat comprensió per una situació que pot no ser fàcil ni per als nens ni per a les famílies. «Seria oportú que tinguem un inici de curs amb normalitat», ha desitjat.
La petició, ha remarcat, no suposa que s’interrompi el diàleg amb el sector, davant el qual defensa que s’estan fent molts esforços per atendre el seu malestar. Això sí, per ara no es preveu cap moviment que vagi més enllà d’aplicar amb celeritat els acords dels quals finalment es van desmarcar sindicats com la Ustec i la CGT. Paneque ha assegurat que forma part de l’obligació del Govern garantir el dret a l’educació i que per això farà tot el que estigui al seu abast perquè el curs comenci sense alteracions rellevants.
La sentència del Suprem
La portaveu també s’ha pronunciat sobre la sentència del Tribunal Suprem que determina que el castellà no pot ser exclòs de la retolació dels centres escolars sufragats amb fons públics. «No tindrà cap afectació pràctica», ha promès, a més de reafirmar l’aposta del Govern per l’escola pública i pel català. «Si s’haguessin d’articular mesures per mantenir el sistema d’escola catalana, ho faríem», ha anticipat davant els escenaris adversos que puguin produir-se a partir de la sentència.
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