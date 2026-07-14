Illa vol que la sentència del TJUE sobre l’amnistia s’apliqui "sense dilació"
El president mostra la seva confiança que la decisió de la justícia europea "sigui clara"
Iván Gil
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s’ha mostrat confiat que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre la llei d’amnistia prevista per a aquest dijous "sigui clara" com entén que ho és l’esperit de la norma. Una vegada que es produeixi, Illa ha reclamat que "s’apliqui amb diligència i sense dilació" als líders del procés. Entre ells Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
El president Illa ha recordat en el marc de ‘Los Desayunos’ d’RTVE i Efe aquest dilluns a Madrid que mai va tenir dubtes sobre la "constitucionalitat" de la mesura de gràcia i qüestionat els que van considerar l’amnistia com una revitalització de l’independentisme, mentre no existeix ara majoria secessionista al Parlament.
Dards al PP
"Per primera vegada en 44 anys al Parlament de Catalunya no hi ha una majoria independentista o nacionalista", va ressaltar per qüestionar els qui des de la dreta encara "dubten" sobre la mesura que amenacen de prohibir aquestes formacions i "després els demanen una moció de censura". És més, va criticar que per raons de "curtíssim abast" el PP hagi passat de dir que "dissoldre" Junts a proclamar ara que vol "girar full" per demanar els seus vots al Congrés per a una moció de censura.
Davant aquestes veus va exigir serietat i va defensar parlar amb "coneixement de causa" després d’haver viscut en primera persona els anys del procés. Així mateix, va recordar que la llei compta amb l’aval de la majoria que va tenir al Congrés dels Diputats i una vintena de sentències a favor del Tribunal Constitucional (TC). "Catalunya no està al servei de ningú, s’ha d’estar al servei de Catalunya", va reivindicar per criticar que els populars "cullen el telèfon" per evitar l’oficialitat del català, l’eusquera i el gallec a les institucions europees.
El futur dels dirigents del procés passarà necessàriament pel Constitucional, que a l’octubre haurà de resoldre els recursos d’empara interposats per Puigdemont i els seus exconsellers. La majoria progressista de la cort de garanties fa probable que la sentència sigui positiva. Per això mantinguin l’expectativa d’arrencar el recolzament de Junts o, almenys, la seva abstenció, als Pressupostos del 2027.
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