Guerra a l’Orient Mitjà
L’Iran i els EUA intensifiquen els atacs creuats després que Trump restablís el bloqueig de l’estret d’Ormuz
El president nord-americà va notificar al Congrés la tornada a les hostilitats contra Teheran, cosa que deixa gairebé en paper mullat l’acord de pau
Guerra de l’Iran, en directe. Última hora
Adrià Rocha Cutiller
El preacord de pau entre l’Iran i els EUA, firmat fa tres setmanes i que havia de suposar un principi del final de la guerra a l’Orient Mitjà, no només és paper mullat, sinó que està pràcticament mort. I aquest dijous, tant Teheran com Washington s’han encarregat de assegurar-lo, amb un nou intercanvi d’ atacs i bombardejos – a cada vegada més escala i amb més virulència – entre els dos països.
Després d’una altra jornada d’atacs aquest dilluns, l’Iran va disparar contra dos vaixells de càrrega que intentaven creuar l ’estret d’Ormuz. En aquests atacs va resultar mort un mariner indi. El president nord-americà, Donald Trump,va prometre durant la nit de dilluns una resposta enorme, i la va complir: L’Exèrcit dels EUA ha atacat, durant la matinada d’aquest dimarts, les regions i ciutats de Konarak, Chabahar, Qeshm, les illes d’Abu Musa i Kish i les ciutats d’Omidiyeh, Bushehr i Bandar Abbas. La majoria d’aquests llocs es troben al sud persa i els objectius nord-americans amb aquests bombardejos són degradar la capacitat de l’Iran d’atacar barcos a Ormuz.
Els senyals marquen un camí fosc, lluny de la diplomàcia i un possible acord que no semblava impossible fa tan sols un parell de setmanes. Araes veu com una cosa quimèrica, sobretot després que Trump notifiqués formalment al Congrés dels EUA de la tornada a la guerra.
Resposta iraniana
«He ordenat aquesta acció militar de forma consistent amb la meva responsabilitat de protegir els interessos de política exterior i de seguretat dels Estats Units d’Amèrica», ha dit el multimilionari a la seva carta enviada al Congrés.
Com a resposta a aquests últims atacs, L’Iran ha llançat diversos míssils aquest dimarts al matí contra Jordània i Bahrain, mentre els rebels houthis del Iemen —aliats de Teheran— s’embranquen de nou en atacs i bombardejos amb l ’Aràbia Saudita, país amb el qual feia gairebé un lustre que les hostilitats havien acabat.
«Sap que no tenim cap enemistat amb el vostre país», ha declarat aquest dimarts la Guàrdia Revolucionària iraniana en un comunicat, dirigit a Jordània: «Us estimem, gent noble, i heu de saber que els nostres míssils balístics anaven dirigits a les bases dels criminals nord-americans, a tall de justícia per les seves accions».
Tant Jordània com Bahrain – i altres països atacats per l’Iran en els últims dies, com els Emirats Àrabs Units, Qatar i Kuwait– s’han queixat que la República Islàmica té per objectiu zones i infraestructures civils. És una cosa que ja va passar durant les setmanes de guerra activa, el març passat; llavors l’Iran atacava els seus governs a pressionar els seus governs a pressionar l’Administració de la Casa Blanca perquè Trump frenés la guerra.
Nou tancament
Fa tres setmanes, quan Washington i Teheran van firmar el seu preacord a Suïssa, l’ estret d’Ormu z va poder obrir per primera vegada en més de tres mesos. Per Ormuz, abans de la guerra, transitava el 20% del comerç mundial de petroli i gas.
L ’ obertura ha durat tot just tres setmanes, i aquest temps tampoc ha sigut ni fàcil ni fluid, amb atacs constants dels iranians que intentaven passar la via sense demanar permís a Teheran. A partir d’aquest dimarts, Ormuz torna al bloqueig, amb Washington tancant-la a tot barco iranià. Aquesta mesura fa sens dubte tornar al bloqueig persa: L’Iran, de fet, ha llançat un míssil contra un vaixell de càrrega en aigües territorials omanís, aquest dimarts al matí.
«Ormuz està obert, i continuarà obert, amb o sense l’Iran. Nosaltres reinstaurarem el bloqueig a partir d’aquest dimarts. I els EUA seran coneguts, a partir d’ara, com ‘els guardians de l’estret d’Ormuz’. I per justícia se’ns reemborsarà el 20% del valor de tot el que es transporti per la via», va declarar Trump aquest dilluns a la nit.
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