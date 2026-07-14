Crisi
Junts trenca el pacte a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria
La vicealcaldessa Gemma Geis ja ho ha fet saber a l'alcalde Lluc Salellas i avui n'explicarà els motius
Xavier Pi / ACN
Junts ha trencat el pacte tripartit a l'Ajuntament de Girona, abandona el govern i deixa Guanyem i ERC en minoria. La vicealcaldessa Gemma Geis ho va fer saber a l'alcalde Lluc Salellas aquest dilluns al vespre, després del ple municipal que precisament va evidenciar que l'acord es trobava més a la corda fluixa que mai. Junts, que té sis regidors, abandona l'equip de govern tot just dos dies després que la vicealcaldessa assegurés en un article que se'ls havia "acabat la paciència". Gemma Geis, ara ja com a portaveu de Junts, ha convocat una roda de premsa a un quart de dotze per explicar els motius del trencament. A partir d'ara, i en espera de què decideixin els republicans, el govern de Girona queda amb 11 regidors dels 27 que té el ple.
Allò que ja va anticipar-se al ple municipal, ara ja s'ha confirmat: Junts trenca el pacte a tres bandes a l'Ajuntament de Girona i surt del govern. La vicealcaldessa Gemma Geis ja va deixar-ho entreveure quan ahir, a l'apartat de precs i preguntes, tant el PSC com el PP li van demanar obertament si donava l'acord per liquidat. Sobretot, després de l'article que va publicar Geis el cap de setmana on assegurava que se'ls havia "acabat la paciència".
En resposta a l'oposició, la vicealcaldessa va assegurar que el pacte segellat el 2023 havia donat "estabilitat i pressupostos" a la ciutat, però que els de Junts també podien "exigir més". "Crec que aquest grup municipal té tot el dret del món a fer la seva valoració política, a voler emprendre el seu camí dient que Girona mereix més i a reconèixer les coses que s'han fet bé en aquest govern", va afirmar Geis, anticipant una possible sortida de govern.
Per la seva banda, l'alcalde Lluc Salellas va defensar que mantenir el tripartit era "la millor opció" des d'ara i fins a les municipals del maig de l'any que ve. Abans de tancar el ple, Salellas va aprofitar per intervenir i defensar que, més enllà de la ideologia independentista, el pacte Guanyem-Junts-ERC havia permès aprovar cada any els comptes municipals i tirar endavant l'ordenació del nou Trueta, l'aposta per invertir en habitatge o projectes com la reforma del carrer de la Creu o la pacificació de plaça Catalunya.
Tot i això, però, després del ple Geis ja va fer saber a Salellas que Junts abandonava el govern. De fet, ahir a la tarda, les tensions entre Guanyem i Junts ja van fer-se paleses fins i tot abans que comencés el ple. Perquè ni la vicealcaldessa ni l'alcalde van saludar-se quan van arribar, tot i que s'asseuen de costat.
Gemma Geis, ara ja com a portaveu de Junts, explicarà els motius del trencament aquest matí en una roda de premsa.
La sortida de Junts, que té sis regidors i portava àrees com Promoció Econòmica, Serveis a les Persones o la regidoria de Llengua Catalana, deixa l'equip de govern en minoria. A partir d'ara, i en espera de què decideixin els republicans, el govern de Girona suma 11 regidors dels 27 que té el ple (vuit de Guanyem, que ostenta l'alcaldia, i tres d'ERC, que porta àrees com Cultura i Esports).
- Per què no podem parar de menjar pipes?
- Estabilitzat l'incendi que crema a una zona de bosc de Lladurs
- Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
- Policies de paisà controlen la compravenda il·legal de cromos a Catalunya
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Josean Querejeta, president del Baskonia: 'Tinc el convenciment absolut que Xevi Pujol ja treballa per al Barça
- No em tornaràs a humiliar': Els motius pels quals Marta Gómez Montero va abandonar el plató del 'Males llengües Nit' de Jesús Cintora
- Completada la via verda entre Manresa i Santpedor: «Hi ha algun tram que has d’anar junts bicis i vianants, i això és un problema»