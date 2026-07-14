Ni les fractures ni l'ensurt van fer perdre el sentit de l'humor de l'home atacat per un bisó a Yellowstone
El vídeo viral mostra com l'animal llença pels aires un turista
Regió7
L'home de 65 anys que divendres passat va ser envestit per un bisó en una zona de pícnic del Parc Nacional de Yellowstone, als Estats Units, va romandre conscient en tot moment després de l'atac i fins i tot va conservar el sentit de l'humor mentre esperava l'arribada dels equips d'emergència, segons el relat d'un dels principals testimonis dels fets.
Carl Isom-McDaniel va patir múltiples fractures després que l'animal l'atrapés quan intentava posar-se a resguard i el llancés uns dos metres i mig pels aires. Tot i la gravetat de les lesions, «li feia molt mal la cama, però, per la resta, va estar conscient tota l'estona, de bon ànim i fent broma», va assegurar el fotògraf de natura Mike MacLeod, testimoni dels fets i autor del vídeo viral de l'atac, en declaracions recollides per The New York Times.
MacLeod va gravar part de l'escena en vídeo des del càmping Bridge Bay, on el bisó feia uns quants minuts que voltava amb un comportament cada vegada més agressiu. Segons va explicar, el mascle es trobava probablement en plena època de zel, durant la qual els nivells de testosterona augmenten de manera notable, fet que fa que aquests animals siguin especialment territorials i imprevisibles.
"Quan es va aixecar, donava coces com un cavall de rodeo i es veia clarament que estava molt alterat", va descriure el fotògraf, llicenciat en Biologia de la Fauna Salvatge i exfotògraf de guerra.
Els dubtes de la víctima
Abans d'atacar Isom-McDaniel, el bisó ja havia envestit un grup d'adolescents, que van aconseguir apartar-se a temps. Després es va rebolcar a terra al costat d'un camí del càmping, on encara hi havia restes d'un sopar sobre una taula de pícnic, mentre desenes de visitants seguien l'escena des de la distància.
Segons MacLeod, l'home ferit i el seu net s'havien aturat uns instants per fotografiar l'animal. Quan van acabar, l'avi va expressar els seus dubtes sobre la situació. "Va dir una cosa així com: 'Marxem d'aquí. Això no m'agrada'", ha recordat.
En un primer moment va semblar que el bisó dirigia la seva atenció cap a una camioneta que passava per la zona. Tanmateix, quan el vehicle es va allunyar, va començar a perseguir l'avi i el seu net al voltant d'un grup de pins. El menor va aconseguir escapar corrent, però Isom-McDaniel va ser atrapat. L'animal el va envestir amb una de les banyes a prop del maluc abans de projectar-lo pels aires.
L'atac no es va acabar aquí. "Sabia que estava en perill perquè el bisó no marxava. Es va quedar just damunt d'en Carl i estava molt, molt enfadat. Movia el cap amunt i avall i mostrava tot aquell comportament agressiu", ha explicat MacLeod.
Davant el risc que l'animal tornés a envestir la víctima, el fotògraf va decidir intervenir. "Vaig deixar la càmera a un costat i vaig córrer cap al bisó movent els braços amunt i avall, cridant a ple pulmó i saltant per intentar semblar més gran i distreure'l", va relatar. Altres campistes van fer el mateix i, finalment, el bisó va optar per allunyar-se.
Època d'aparellament
Els visitants van atendre aleshores el ferit fins a l'arribada de l'ambulància del parc, uns deu minuts més tard. El Servei de Parcs Nacionals va confirmar que va ser traslladat a un hospital proper, tot i que no ha facilitat informació sobre la seva evolució.
L'incident coincideix amb l'inici de la temporada d'aparellament dels bisons, que també marca el començament del període de màxima afluència de turistes al parc. Les autoritats recorden que els visitants han de mantenir-se sempre a una distància mínima d'una vintena de metres d'aquests animals, capaços de superar els 900 quilos de pes i de córrer a prop de 50 quilòmetres per hora.
MacLeod va insistir, però, que en aquesta ocasió les persones presents mantenien una distància prudent. "La majoria de la gent sap que aquests dos no s'ho van buscar", va afirmar, tot i lamentar haver observat durant el cap de setmana altres casos de turistes que s'acostaven molt més del que és recomanable a la fauna salvatge de Yellowstone.
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