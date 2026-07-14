A l’aeroport de Tànger
El Marroc deté el periodista Ali Lmrabet després de viatjar des de Barcelona
El conegut reporter crític amb el règim marroquí exerceix l’ofici des d’Espanya després de la condemna a presó al seu país i el posterior indult reial
Marc Ferrà
El periodista marroquí, Ali Lmrabet, ha sigut detingut aquest diumenge a la tarda a l’aeroport de Tànger després d’aterrar procedent de Barcelona, on viu actualment. Segons explica la seva família, les primeres informacions que va rebre són que se l’acusa de "delictes relacionats amb la publicació d’informacions falses o atemptat contra les institucions de l’Estat". De moment, ha sigut traslladat a Casablanca, i segons el seu entorn, no li han comunicat els càrrecs oficialment. Les autoritats judicials marroquines no han informat de la seva situació. El periodista ja va ser condemnat a presó en el passat, a més se li va prohibir exercir el periodisme durant una dècada.
"La seva situació és incerta, estem esperant que es formulin de manera oficial els càrrecs", explica en declaracions a EL PERIÓDICO la seva dona, Laura Feliu, des de Barcelona. "Tenia previst viatjar durant uns quants dies al Marroc per a temes administratius. En el passat havia pogut entrar i sortir del país sense dificultat, tot i que ara feia un temps que no viatjava perquè no havia sorgit l’ocasió".
"Serè i ferm"
Feliu relata que a la seva arribada va ser interpel·lat per les autoritats i el director de l’aeroport i li van dir que li havien de fer unes preguntes. "En realitat, el que van fer és portar-lo a la Prefectura de la Policia a Tànger i posteriorment va ser traslladat a la Brigada de la Policia Judicial de Casablanca", relata la seva dona, que explica que ha pogut parlar amb ell dues vegades. "Està serè i ferm en les seves conviccions i en espera del que pugui passar".
."Tots els càrrecs tenen a veure amb la llibertat d’expressió, per exercir el seu ofici des d’Espanya. No tenim constància de càrrecs que vagin més enllà", explica el seu entorn, que precisa que el mateix periodista ha assumit la seva defensa. Actualment, Lmrabet residia a Barcelona, tot i que viatjava habitualment a França, des d’on ha continuat amb la seva feina.
Reporters Sense Fronteres també ha confirmat la situació que travessa el periodista. En el passat aquesta organització ja havia denunciat els diferents processos judicials que havia hagut d’afrontar. El 2014 el va incloure en la llista dels "100 herois de la informació", amb motiu del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. El van presentar com un "home emmordassat al seu país".
Tant dins com fora del país, diverses veus, especialment periodistes, han demanat l’alliberament de Lmrabet. La instància Marroquí de Suport als Presos Polítics defensa en un comunicat que "fonts periodístics afirmen, basant-se en fonts de seguretat, que la detenció es deu exclusivament a les seves opinions, els seus escrits i la seva activitat periodística, la qual cosa constitueix una mesura arbitrària sense justificació". A més, denuncien que "representa un nou episodi en la sèrie de restriccions a la llibertat d’opinió, d’expressió i de premsa al Marroc".
Lmrabet és un periodista conegut al país magribí i amb prop de tres dècades de trajectòria, va ser director de diversos diaris i revistes al Marroc. El 2003 va ser condemnat a tres anys de presó, tot i que un any més tard, va ser indultat per Mohamed VI després d’una vaga de fam. Posteriorment, el 2005, va ser inhabilitat per exercir el periodisme durant un període de deu anys. Actualment, Lmrabet col·laborava amb diversos mitjans internacionals i produeix un podcast en el qual comenta l’actualitat marroquina.
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