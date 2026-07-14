Se’n desconeixen les causes
Diversos morts i 6 desapareguts en l’incendi d’un edifici al centre de Brussel·les
El foc, les causes del qual es desconeixen, es va iniciar a la segona planta i es va propagar pel buit de l'ascensor, fet que va impedir l'accés a l'estructura
El Periódico
Un incendi registrat a primera hora d’aquest dimarts en un edifici en obres al centre de Brussel·les ha provocat la mort de «diverses persones» que es trobaven en un ascensor, i la desaparició de moment de sis més, segons va confirmar la Fiscalia de Treball belga a la premsa local. Les tasques de recerca de les persones desaparegudes continua i es creu que aquestes podrien trobar-se en un ascensor al qual encara no han pogut accedir els bombers.
«Els bombers van aconseguir localitzar una petita obertura en un d'aquests ascensors i hi van trobar diverses víctimes. Encara no sabem amb exactitud quantes persones hi ha. Podrien ser les sis persones desaparegudes, però també hi podria haver més en un altre ascensor o en un altre lloc», va dir als mitjans locals Brecht Speybrouck, portaveu de la fiscalia.
El foc, del qual encara es desconeixen les causes, es va iniciar amb un petit focus a la segona planta de l'edifici i, tot i que es va extingir, les flames es van propagar pel buit de l'ascensor i en van afectar l'estructura.
Dues persones amb cremades han sigut traslladades a l’Hospital Militar de Neder-over-Heembeek, mentre que un bomber que va patir hipertèrmia va ser atès al lloc.
En el moment de l’incident, més de 200 treballadors eren a l’edifici, que es troba en obres de construcció per convertir-lo en un complex amb restaurants, oficines, un hotel i apartaments de luxe.
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