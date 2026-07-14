CONTEXT
Política ‘Iniesta’ d’habitatge
Aquesta norma no és una ajuda, ni regula lloguers, però és més útil que qualsevol del que s’ha citat
José María Raya
Amb els anys he conegut diversos promotors i constructors, majoritàriament petits. Les seves queixes van sobre la dificultat d’emprendre un projecte urbanístic, i que, una vegada emprès, aquest projecte no es paralitzi. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) fa setmanes va desgranar l’odissea de construir. El sistema urbanístic actual –les normes que decideixen què es pot construir, on i quan– està generant rigideses en les tres fases del procés (definir el sòl que és urbanitzable, consolidar-lo i construir-lo), agreujades per un entorn normatiu complex en el qual participen administracions estatals, autonòmiques i locals, a més d’una llarga llista de normes sectorials (medi ambient, costes, carreteres, patrimoni, aigües...). Entre 10 i 15 anys tardem en tot el procés. La CNMC remarca que la intervenció pública sobre el sòl respon a objectius legítims –ordenar el territori, protegir el medi ambient, garantir infraestructures– però que, dissenyada sense atendre els principis de bona regulació, acaba generant escassetat, encarint l’habitatge o incentivant que es retingui sòl en lloc de desenvolupar-lo. I necessitem construir.
Per això, que la Generalitat hagi impulsat un avantprojecte de llei de simplificació de tràmits urbanístics i ambientals és una gran notícia. Entre les mesures més destacades: crear un procediment exprés voluntari per a les llicències d’obres, reduint el temps d’espera d’entre 9 i 12 mesos a un mes, una via que serà preferent per al Pla 50.000 d’habitatge protegit. Així mateix, la nova norma preveu escurçar la tramitació dels planejaments derivats de 24 mesos a una forquilla d’entre sis i vuit mesos –reforçant el silenci administratiu positiu–, alhora que les autoritzacions ambientals rebaixaran el seu tràmit inicial d’idoneïtat de 24 mesos a un mes. Finalment, el document preveu una tramitació preferent i en paral·lel per a projectes empresarials estratègics i d’interès general, i inclou la creació d’un observatori de llicències web per monitoritzar l’eficiència i els temps de gestió de cada municipi.
Reduir temps.
Bones notícies. Encara quedarà reduir els temps en la primera fase, aquella en què es genera sòl urbanitzable, però amb aquesta llei es redueixen els temps de les altres dues. La CNMC, una mica més contenta; els petits promotors, també, i tot un pas més a prop de reduir l’escassetat. Aquesta norma passarà desapercebuda: no és una ajuda econòmica, ni una regulació de lloguers, ni se li prohibeix comprar a un especulador, i, no obstant, és més útil que qualsevol de les altres. ¿Recorden aquella roda de premsa en què Guardiola va definir Iniesta com el futbolista que no porta arracada, no es pinta els cabells i juga 20 minuts sense protestar? Aquest va ser l’autor del gol de l’única estrella que hi ha a la samarreta de la selecció espanyola (de moment). Aquesta llei és el nostre Iniesta, entre tant soroll buit i matusser.
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