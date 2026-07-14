Guerra a Ucraïna
Rússia intercepta enviament de drons ucraïnesos ocults entre rajoles de ceràmica espanyola
En total, els agents del Kremlin van confiscar 35 vehicles aeris no tripulats que van creuar Europa a través d’Eslovàquia, Polònia i Bielorússia
Agencias
El Servei Federal de Seguretat (FSB), la principal agència d’intel·ligència de Rússia, ha assegurat aquest dimarts haver interceptat un carregament de drons d ’ Ucraïna ocult en un enviament de rajoles de ceràmica espanyola. Les aeronaus no tripulades havien de ser utilitzades per llançar atacs contra una instal·lació estratègica a Moscou, així com infraestructura i personal militar del Ministeri rus de Defensa rus de Defensa.
En total, els agents han confiscat 35 drons que contenien càrrega explosiva. Aquestsestaven amagats en un carregament de rajoles que va creuar Europa a través d ’Eslovàquia, Polònia i Bielorússia fins a arribar a la regió de Moscou, segons assenyala el comunicat oficial.
La intel·ligència russa, que va conèixer l’operació a partir del seu pas per Bratislava, manté que els sistemes de control de guerra electrònica integrats als drons acoblats a Kíiv eren de fabricació canadenca. «La càrrega explosiva, que havia transitat per territori estranger, es va emmagatzemar en un hangar prèviament llogat, ubicat a prop de l’objectiu. Per encobrir-ne l’ús comercial, agents d’intel·ligència ucraïnesos van ordenar a distància l’entrega de materials de construcció», expliquen.
Participació d’un exmembre de Wagner
D’aquesta manera, el servei d’intel·ligència rus ha manifestat que «els ucraïnesos van reclutar dos moldaus per preparar les instal·lacions per al llançament dels drons», mentre ha afegit que un altre ciutadà rus que va estar prèviament a la presó i posteriorment va firmar un contracte amb el grup de mercenaris Wagner va ser «reclutat» per les autoritats de Kíiv a canvi d’una compensació econòmica. Aquest home hauria participat en la invasió d’Ucraïna i obtingut una amnistia a conseqüència d’això.
«Seguint les instruccions dels seus superiors, va acoblar i va activar els drons, va establir un canal de comunicació amb operadors estrangers i després va abandonar l’escena del crim, esperant en un lloc designat un equip d’evacuació que el portaria a una casa segura i posteriorment el transportaria a Ucraïna per participar en operacions militars contra la Federació Russa», ha explicat el FSB.
D’altra banda, ha detallat que entre els presumptes implicats en el cas figura un ucraïnès amb ciutadania nord-americana identificat com Albert Vasiliev, que seria «bloguer» i «raper» amb el pseudònim ‘Kiyvstoner’. «Va estar implicat en l’organització de l’atac terrorista i va encapçalar còmplices sota auspicis de l’SBU. Combina les seves activitats amb la distribució de cocaïna i actualment viu a Espanya i Eslovàquia, països de la Unió Europea (UE)», ha assegurat.
Dilluns, el FSB es va vantar d’haver frustrat atacs amb drons que haurien d’haver sigut llançats des de l’interior de Rússia contra aeròdroms militars a les regions d’Amur, a l’Extrem Orient, i Txeliàbinsk, als Urals, similar a l’ operació Telaraña que fa un any va colpejar instal·lacions militars des de la Rússia europea a Sibèria.
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