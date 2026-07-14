Conflicte a l’Orient Mitjà
La UE debat el veto al comerç amb els assentaments il·legals israelians
La majoria de països recolzen la mesura i Kallas s’obre a convocar una reunió especial
Beatriz Ríos
La majoria dels governs de la Unió Europea ha mostrat aquest dilluns el seu recolzament a prohibir el comerç amb els territoris palestins ocupats per Israel, ha anunciat la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, que ha obert la porta a convocar una reunió extraordinària si fos necessari.
La Comissió Europea, a petició del Consell Europeu on s’asseuen els líders dels Vint-i-set països del bloc, va presentar la setmana passada una sèrie de mesures per limitar les importacions des d’assentaments il·legals. Els ministres exteriors del bloc han debatut aquest dilluns les diferents opcions. "L’opció que va obtenir més recolzament va ser prohibir el comerç", ha anunciat Kallas.
És el primer pas endavant dels governs europeus per prendre unes mesures que, ha dit Kallas, "no són contra Israel", sinó contra "els assentaments il·legals que soscaven la solució de dos Estats". Però el cert és que és el govern israelià qui no només facilita sinó que encoratja l’ocupació dels territoris palestins. La mateixa cap de la diplomàcia europea ha recordat que "els vint-i-set Estats membres coincideixen que els assentaments israelians són il·legals segons el dret internacional". També que la solució última al conflicte és la creació de dos Estats independents. L’ocupació per part d’Israel de territoris palestins fa impossible aquesta opció.
Kallas va instar els ambaixadors dels Vint-i-set a concretar aquestes mesures i va obrir la porta a reunir-se de nou a nivell ministerial.
Una qüestió legal
El que no ha aclarit Kallas és quina base legal utilitzaran per prendre la decisió. Hi ha dues opcions. Si els Vint-i-set consideren que es tracta d’una decisió de política exterior, requerirà unanimitat per tirar endavant. En el dia d’avui, això sembla impossible. Si consideren que és simplement una mesura comercial, només faria falta que una majoria de països que representin el 65% de la població europea li doni suport.
El problema és que el Consell i la Comissió no es posen d’acord. Mentre que des de l’Executiu advoquen per la unanimitat, els serveis legals del Consell han confirmat que es tracta d’una mesura comercial i, per tant, només requereix majoria. "Sempre es poden trobar advocats amb opinions diferents", ha dit Kallas, de professió lletrada, "és a dir, dos advocats, tres opinions".
Preguntada per si el dissens té a veure amb la seva mala relació amb la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, Kallas ha esquivat la pregunta. No obstant, ha matisat que al col·legi de comissaris estan representats tots els països del bloc i sovint les actituds dels comissaris reflecteixen les del seu país d’origen, donant a entendre que Von der Leyen està adoptant la posició d’Alemanya.
Espanya, Bèlgica, Luxemburg o Irlanda han criticat també aquest dilluns la lentitud del procés. "Em preocupa que estiguem en una tàctica dilatòria, que estiguem debatent una cosa que no necessitaria una decisió; seria simplement l’aplicació del dret internacional", ha dit el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, en relació amb una opinió consultiva del Tribunal Internacional de Justícia que considera il·legal el comerç amb els assentaments.
El belga Maxime Prévot ha dit en relació amb la proposta de la Comissió que "fa més la sensació de ser una espècie d’os que rosegar que una voluntat real de seguir endavant". Per Prévot, "és un pas en la direcció correcta, però continua sent molt insuficient en comparació amb la necessitat de ser un actor creïble en el pla geopolític en el conflicte israelianopalestí".
Fins ara, la UE ha sigut incapaç de prendre mesures contra Israel més enllà de sancionar alguns colons violents. Les iniciatives anteriors de suspendre el finançament a programes d’investigació, l’acord d’associació o eliminar els avantatges comercials de què gaudeixen no han aconseguit el suport necessari.
La Comissió Europea ha anunciat aquest dilluns que en el marc de la conferència de donants per a Palestina ha aconseguit recaptar 900 milions d’euros en contribucions per a la reconstrucció de Gaza. Espanya, Dinamarca, Regne Unit, Alemanya, Noruega, Finlàndia, Itàlia, els Països Baixos, França, el Japó, Suïssa, Suècia i Bèlgica són els països donants.
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