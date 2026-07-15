El 53% dels ciutadans creuen que els jutges no són independents
Només el 24% dels que es consideren d’esquerres confien en una justícia autònoma; els votants del PP i Vox sí que la veuen equànime
El sondeig es va fer després d’alguns mesos d’investigacions per corrupció que en general afecten el PSOE
Luis Ángel Sanz
La majoria dels espanyols desconfien de la feina dels jutges en un moment en què s’acumulen els casos de corrupció que afecten el Govern, el PSOE i en menor mesura el PP, segons l’enquesta del GESOP per a Prensa Ibérica. El 53,5% dels ciutadans consideren que els jutges no actuen de manera independent a Espanya a l’impartir justícia davant el 43,4% que sí que defensa la seva tasca.
El sondeig es va fer entre el 6 i el 9 de juliol del 2026. Per tant, es va dur a terme després de diversos mesos d’investigacions, imputacions i condemnes per casos de corrupció que en la seva gran majoria afecten el PSOE. El sondeig es va fer, per exemple, després de la declaració judicial de José Luis Rodríguez Zapatero com a imputat, després de la condemna de l’exministre i exsecretari d’Organització socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó per corrupció, una setmana després que el judici del cas Kitchen quedés vist per a sentència o després de la retirada del passaport a la dona del president del Govern, Begoña Gómez, perquè no pugui fugir d’Espanya, ja que està pendent de judici.
La desconfiança s’escampa entre els votants dels partits de l’esquerra, que són les formacions que en una mesura o altra han denunciat lawfare almenys en alguns casos, com en la investigació del jutge Juan Carlos Peinado que afecta Begoña Gómez. Diversos ministres han arribat a dir que "no és casual" l’acumulació de diferents causes en el temps contra el Govern i el PSOE. Segons l’enquesta, el 62,9% dels votants del PSOE creuen que els jutges no són independents davant el 33,5% que pensa que sí que ho són. Entre els votants de Sumar, el percentatge dels que estimen que els magistrats no són independents es dispara fins al 76,3% davant el 22,8% que considera que sí que fan la seva feina de manera autònoma.
En el costat contrari, els votants del PP i de Vox confien de forma majoritària en el Poder Judicial, sobretot els primers. El 66,9% dels que recorden haver votat els populars i el 58,1% dels simpatitzants de Vox creuen que els jutges són independents davant el 31% dels votants populars i el 39% dels de Vox, que també desconfien dels professionals de la justícia.
En resum, censuren la tasca dels jutges el 74% dels que es consideren d’esquerres i el 62% dels que se situen al centreesquerra. A l’altre costat, el 59,2% dels espanyols que se situen al centre, el 58,5% dels de centredreta i el 63,6% dels de dretes sí que creuen que els jutges són independents.
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