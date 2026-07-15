Enquesta del GESOP
El 60% dels joves estan en contra de la regularització de migrants
La mesura del Govern divideix els espanyols, però dos de cada tres recolzen que tinguin els mateixos drets socials
Gabriel Ubieto
Sis de cada 10 menors de 30 anys estan en contra de la regularització extraordinària de migrants portada a terme pel Govern. El procés que està concedint permís de treball i residència a centenars de milers de persones –la Seguretat Social ha rebut 1,2 milions de sol·licituds– divideix generacionalment els espanyols. Enerva els més joves, mentre que els veterans la recolzen folgadament, segons l’Enquesta Política d’Espanya elaborada pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a Prensa Ibérica.
La mesura polaritza generacionalment i, com més edat, més acceptació. Segons aquest sondeig, el 36,1% dels menors de 30 anys hi estan a favor; aquest percentatge puja al 40,1% entre els 30 i 44 anys; escala al 51,6% entre els 45 i 59 anys i arriba al 55,4% entre els més grans de 60 anys. Precisament l’envelliment que els migrants venen a revertir provoca que, en termes mitjans, hi hagi més partidaris de la regularització que detractors. Segons recull el GESOP, el 48,3% dels enquestats estan d’acord amb aquesta, davant el 47,9% que s’hi manifesta en contra, amb el 3,7% que no sap o no contesta. No hi ha diferències substancials en matèria de gènere, si bé la mesura obté una mica més de suport entre les dones (51%), que entre els homes (45,5%).
Paradoxalment, els joves estan en contra de la regularització de migrants, però a favor de concedir-los els mateixos drets que als nacionals. Una aparent contradicció, ja que la regularització significa equiparar, parcialment, aquests migrants amb els nacionals pel que fa a dret a treball i residència. El 63,4% dels menors de 30 anys concorden amb això, percentatge que creix amb l’edat fins a un 68% entre els més grans de 60 anys i genera un ampli consens intergeneracional.
Esquerra i dreta
Si bé entre els actors econòmics hi ha un consens estès que la regularització serà positiva –tant patronals com sindicats l’aplaudeixen–, en l’àmbit polític hi ha una polarització manifesta. El PP i Vox hi estan obertament en contra, amb el 80% i el 87% del seu electorat, respectivament, que la rebutja. L’electorat de Junts, un partit que també ha criticat el procés i que actualment pateix l’opa d’Aliança Catalana pel tema migratori, està més dividit, amb un 51,8% en contra, però un 48,2% a favor. Mentre que l’esquerra hi està clarament a favor. Els votants del PSOE són els menys entusiastes i el 66% s’hi mostra a favor, mentre que entre l’electorat de Sumar o d’ERC aquest percentatge voreja el 87%, en els dos casos.
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