El 76%, a favor de pagar impostos per serveis públics de qualitat
La majoria de votants de tots els partits, inclòs Vox, són conscients de la utilitat de contribuir al fons comú
Gabriel Ubieto
Pagar impostos exigeix rascar-se la butxaca, però és condició indispensable perquè la ciutadania disfruti d’uns serveis públics de qualitat. Els espanyols assumeixen amb pocs dubtes i molt consens el sacrifici que els exigeix Hisenda per després pagar hospitals, escoles, carreteres o les dotacions de bombers que aquest estiu s’estan multiplicant per apagar incendis. Fins al punt que el 76,5% dels participants de l’Enquesta Política d’Espanya elaborada pel Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a Prensa Ibérica tenen clar que els impostos contribueixen a tenir uns serveis públics de qualitat.
Aquesta màxima és transver-sal en la societat espanyola. Amb alguns matisos i a diferència d’altres qüestions, la comparteixen homes i dones, joves i avis, residents de petits municipis i ve-ïns de les grans urbs. On més oscil·lacions mostra és entre signes polítics, si bé no n’hi ha ni un que estigui avui representat al Congrés que compti amb més electors en contra dels impostos que a favor.
Els votants de Vox, un partit que promet grans retallades d’impostos, són els més dividits. Però, fins i tot en aquest escenari, un 51,1% està a favor de l’afirmació "els impostos contribueixen a tenir uns serveis públics de qualitat", davant un 46,7% en contra (la resta o no ho sap o no contesta). Entre els que recorden haver votat el PP en els últims comicis, l’acceptació dels tributs com a condició sine qua non de l’Estat del benestar és més gran: el 62,6% hi està a favor, davant el 34,2% que hi està en contra.
En el flanc dret hi ha una guerra oberta per presentar-se com l’oposició més dura amb el Govern, si bé en el cas dels populars, els seus votants no són tan partidaris d’una retallada generalitzada de tributs si això acaba repercutint en menys recursos per a les administracions, és a dir, pitjors serveis públics.
Entre les forces sobiranes catalanes, malgrat les diferències en públic que puguin tenir els seus dirigents en algunes carpetes fiscals, hi ha certes similituds entre els votants d’ERC i de Junts. El 74,4% dels republicans, dos punts per sota de la mitjana, està a favor de pagar impostos; davant el 67% dels postconvergents. Una diferència escassa, sobretot si es compara amb altres forces considerades d’esquerres en l’eix social. I és que el 89,6% dels votants del PSOE responen sí a aquesta pregunta, 15 punts per sobre. En el cas de Sumar, la diferència és de més de 20 punts, amb un 95,5% de l’electorat a favor.
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