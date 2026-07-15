Picada d’ullet històrica
Un caça F18 i el Terç de l’Armada, la presència espanyola a la parada
Juan José Fernández
Les Forces Armades espanyoles tornen aquest dimarts a la gran parada militar parisenca per la festa nacional francesa. Aquest 14 de juliol desfila pels Camps Elisis personal de l’Armada i dels exèrcits de Terra i de l’Aire, segons ha confirmat l’Estat Major de la Defensa, entre els 7.000 efectius convocats per a la parada.’ El contingent que hi va enviar Espanya per invitació francesa estava format per 21 militars. El nucli de la representació espanyola en la desfilada va ser naval, ja que va ser la bandera del Terç de l’Armada l’escollida per mostrar la delegació al públic de París. La festa del 14 Juillet commemora la presa de la Bastilla en l’arrencada de la revolució francesesa.
El Terç de l’Armada, o TEAR, és una unitat d’elit de la branca naval de la defensa. La base està situada a San Fernando (Cadis). La tradició d’aquesta unitat es remunta a la fundació de la força expedicionària d’infants de marina més antiga del món, que Carles I va enviar crear el 1537. Amb aquesta força va néixer l’especialitat de combat amfibi.
Juntament amb els infants de marina del TEAR, han sigut elegits per desfilar a París soldats del Regiment Immemorial del Rei número 1. Aquesta unitat té la seva base al Quarter General de l’Exèrcit, al palau de Buenavista, al costat de la Cibeles madrilenya.
Enviant a París aquest regiment, Defensa fa una altra picada d’ullet històrica. L’origen de la unitat és a la Banda de Castella, que col·labora en la presa de Sevilla per Fernando III el Santo el 1248. la seva actual comesa és la seguretat del Quarter General, i la rendició d’honors en tota mena d’actes amb presència castrense que se celebrin a Madrid, entre ells les recepcions de visites oficials al Ministeri de Defensa.
La representació de l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai aquest any és doble. Defensa ha enviat un caça F-18 perquè voli integrat a la desfilada aèria que precedeix la parada terrestre a la capital francesa. A més, participa l’Esquadrilla d’Honorors d’aquesta branca de les Forces Armades. Creada el 2005, l’Esquadrilla d’Honors de l’Exèrcit de l’Aire és la unitat militar espanyola més jove que acull París aquest 14 de juliol. La seva base és al veterà aeròdrom de Cuatro Vientos, al sud de Madrid, i la seva funció no és només preparar-se amb els seus gastadors per a desfilades i actes solemnes, també per a tasques d’escorta i defensa d’unitats i transports de material a terra.
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