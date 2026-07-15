Terratrèmol judicial
David Sánchez, condemnat a nou anys d’inhabilitació per prevaricació
La sentència de l’Audiència de Badajoz assenyala la creació "amb urgència" i sense criteris de valoració de la plaça del germà del president del Govern
A. M. Romasanta / Jonás Herrera
Després de vuit intenses sessions de judici a l’Audiència Provincial de Badajoz, l’espera de més d’un mes va acabar ahir amb una sentència que afecta tots 11 acusats. A més de David Sánchez, exresponsable de l’Oficina d’Arts Escèniques de la Diputació de Badajoz, i de l’expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, han sigut condemnats nou càrrecs més i treballadors de la institució.
Les conseqüències de la condemna són rellevants per als nou càrrecs i funcionaris. La sentència, recurrible davant el Tribunal Superior de Justícia d’Extremadura i, posteriorment, davant el Suprem (sense perjudici d’un recurs d’empara al Tribunal Constitucional), no serà executiva fins que sigui ferma. Llavors perdrien l’ocupació o càrrec públic afectat per la condemna i no en podrien exercir cap altre anàleg durant nou anys, a més de quedar inhabilitats per presentar-se a eleccions. Un advocat personat en la causa resumeix l’abast de la pena: "Més m’estimo anar a presó un any que perdre la carrera com a funcionari".
Pel que fa al sufragi passiu, impedeix presentar-se com a candidat en qualsevol procés electoral (municipal, autonòmic, nacional o europeu) durant el temps que duri la condemna. Entre els condemnats hi ha Ricardo Cabezas, regidor del PSOE a l’Ajuntament de Badajoz, fet que li permet al seu torn formar part de la corporació provincial. Cabezas és diputat de Cultura, Joventut i Esports. No és l’únic que manté un càrrec de representació política entre tots els condemnats. En una situació semblant quedaria Francisco Martos, que és alcalde de Castuera, i Juana Cinta Calderón, regidora a Olivenza. Quant a l’ocupació o càrrec públic, afecta únicament el lloc o tipus de càrrec específic al qual es refereixi la sentència penal, a diferència de la inhabilitació absoluta. Independentment del que impliqui, fins que no sigui una sentència ferma no hi ha condemna. Si fos ferma, cap dels nou condemnats podria continuar al lloc on està.
L’Audiència Provincial de Badajoz va condemnar ahir David Sánchez Pérez-Castejón a nou anys d’inhabilitació especial com a cooperador necessari d’un delicte de prevaricació administrativa per la modificació del càrrec que va ocupar a la Diputació de Badajoz. El tribunal també condemna el llavors president de la institució provincial, Miguel Ángel Gallardo, a 18 anys d’inhabilitació per dos delictes de prevaricació administrativa, un per la creació i adjudicació de la plaça i un altre per la seva transformació posterior.
Nou funcionaris perdran la feina quan la sentència sigui ferma
La sentència, de 377 pàgines, condemna, a més, nou càrrecs més i treballadors de la Diputació a nou anys d’inhabilitació per prevaricació administrativa. Són Juan María Carrero, assessor de Moncloa i amic íntim de Sánchez que va aconseguir una plaça de coordinador de centres i programes d’activitats transfrontereres, Ricardo Cabezas, actual diputat de Cultura, Elisa Moriano, exdirectora de l’Àrea de Cultura, Cristina Núñez, exdiputada de Cultura, Juana Cinta Calderón, exdirectora de l’Àrea de Recursos Humans i Règim Interior, Félix González, funcionari de la institució, Emilia Parejo, exdirectora de Cultura, Francisco Martos, exdiputat de Cultura i actual alcalde de Castuera, i Manuel Candalija, director de l’Àrea de Cultura. Tots 11 processats, però, resulten absolts del delicte de tràfic d’influències pel fet de no quedar acreditat que hi hagués pressions concretes o que David Sánchez usés la condició de germà del president per obtenir el lloc.
En els fets provats, la sala conclou que la plaça va ser concebuda des del principi per a un destinatari concret. Segons la sentència, entre el 10 i l’11 d’octubre del 2016 responsables polítics i tècnics de la Diputació van decidir crear el lloc "amb l’objectiu que fos ocupat per David Sánchez Pérez-Castejón". Els magistrats, però, precisen que no ha quedat acreditat qui va impulsar aquesta decisió ni si va obeir a una petició del mateix David Sánchez, del seu entorn o va ser una iniciativa de membres de la diputació. El tribunal afirma que tota la tramitació es va fer "amb urgència". Destaca que les funcions del lloc es van definir quan ja estava en marxa la seva creació i que les bases es van aprovar sense fixar criteris de valoració. La sentència recull a més els rumors que circulaven llavors en la institució: "Aquest lloc es deia que seria creat per a una persona i que aquesta persona era David Sánchez".
Un dels episodis que més pes té en la resolució és la fixació dels criteris de valoració. Els jutges consideren provat que la comissió "va fixar els criteris de valoració dels currículums presentats, per atorgar més puntuació als qui sabien que concorrien en David Sánchez", que finalment va obtenir 90 punts.
Recerca d’allotjament
També els resulta rellevant que el músic busqués allotjament a Badajoz abans d’acabar el procés selectiu. Segons declara provat el tribunal, va contactar amb un propietari a través d’Airbnb perquè "es traslladaria a treballar a aquesta ciutat" abans fins i tot que es resolgués la convocatòria. En aquesta conversa va arribar a afirmar: "Em traslladaré a Badajoz capital per feina".
La sentència analitza igualment l’acompliment laboral del condemnat i conclou que "des de la seva contractació, el senyor Sánchez amb prou feines va acudir al lloc de treball" i que "no va complir les obligacions laborals a què s’havia compromès". Afegeix que els contactes amb els conservatoris van ser "esporàdics" i van acabar sent "gairebé inexistents", al centrar-se progressivament en el projecte Ópera Joven.
Per a la Sala, el treball "ni s’ha deixat de manera habitual a Badajoz" ni va consistir en les funcions previstes inicialment. Per això considera que la conversió posterior del lloc de coordinador de conservatoris en cap de l’Oficina d’Arts Escèniques va buscar "donar aparença de legalitat" a una realitat ja existent.
Els magistrats situen Miguel Ángel Gallardo al centre de les decisions. Afirmen que l’expresident de la Diputació de Badajoz coneixia el procés des del seu inici, va rebre informació sobre els terminis de la convocatòria i va respondre "formidable" abans d’aprovar finalment la contractació.
Malgrat la duresa de les conclusions, el tribunal insisteix en un important matís jurídic. La resolució descarta que hagi quedat acreditat un delicte de tràfic d’influències perquè no s’ha demostrat que hi hagués pressions concretes ni que David Sánchez aprofités el parentiu amb el president del Govern per obtenir la plaça.
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