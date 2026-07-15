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Passat el terratrèmol

Delcy Rodríguez s’obre a negociar amb l’oposició veneçolana

La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez

La presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez / JUAN CARLOS / PRESIDENCIA VENEZUELA

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Abel Gilbert

Buenos Aires

Amb el patrocini de Washington, el Govern i un sector de l’oposició veneçolana es van comprometre ahir a emprendre junts la reconstrucció d’un país devastat pel terratrèmol del 24 de juny, amb 4.561 morts. L’Assemblea Nacional (AN) va fer l’anunci que implica la participació dels integrants del parlament dissolt el 2020 i la legitimitat del qual reivindica Dinorah Figuera. El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, va transmetre a X el comunicat de l’AN, cosa que suposa un aval a aquestes negociacions i al lloc que ocupen en el poder els germans Delcy i Jorge Rodríguez, la "presidenta encarregada" i el titular de l’actual legislatura.

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