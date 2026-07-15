Passat el terratrèmol
Delcy Rodríguez s’obre a negociar amb l’oposició veneçolana
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Abel Gilbert
Buenos Aires
Amb el patrocini de Washington, el Govern i un sector de l’oposició veneçolana es van comprometre ahir a emprendre junts la reconstrucció d’un país devastat pel terratrèmol del 24 de juny, amb 4.561 morts. L’Assemblea Nacional (AN) va fer l’anunci que implica la participació dels integrants del parlament dissolt el 2020 i la legitimitat del qual reivindica Dinorah Figuera. El secretari d’Estat nord-americà, Marco Rubio, va transmetre a X el comunicat de l’AN, cosa que suposa un aval a aquestes negociacions i al lloc que ocupen en el poder els germans Delcy i Jorge Rodríguez, la "presidenta encarregada" i el titular de l’actual legislatura.
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