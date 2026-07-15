Enquesta del GESOP
Els espanyols donen suport a prorrogar els contractes de lloguer dos anys
Gairebé el 60% dels enquestats avala prohibir els pisos turístics a les grans ciutats
Gabriel Santamaría
La intervenció pública al mercat de l’habitatge compta amb un suport majoritari entre els espanyols. Gairebé dos de cada tres ciutadans, el 64,1%, estan d’acord amb prorrogar dos anys els contractes de lloguer d’habitatge, mentre que el 30,3% s’hi mostra en desacord. El suport també s’imposa davant una mesura encara més contundent: el 59,7% avala prohibir els pisos turístics a les grans ciutats, davant el 35,2% que rebutja fer-ho, segons l’última Enquesta Política d’Espanya del Gabinet d’Estudis Socials i Opinió Pública (GESOP) per a Prensa Ibérica.
Les dones són més favorables que els homes a les dues intervencions. Un 67,1% d’elles recolza prolongar els contractes, 6,3 punts més que entre els homes (60,8%). La bretxa es manté davant la prohibició dels allotjaments turístics: hi estan d’acord el 62,3% de les dones i el 57% dels homes.
Els joves són el grup d’edat més reticent, tot i que en els dos casos continua imposant-se el sí. Entre els menors de 30 anys, el 57% recolza la pròrroga i el 35,1% la rebutja. En l’extrem contrari, el suport s’eleva al 68,5% entre els majors de 60 anys. La distància generacional és també visible amb els pisos turístics. Prohibir-los reuneix el suport del 52,6% dels joves, però arriba al 61,8% entre la gent gran.
La principal línia divisòria apareix a l’introduir la ideologia. El 84,4% dels que se situen a l’esquerra i el 74% dels que es defineixen com de centreesquer- ra recolzen estendre els contractes. La mesura conserva una majoria entre els ciutadans de centre (54,3%), però passa a ser rebutjada pels de centredreta (53,7%) i dreta (54,3%). En aquests dos últims grups el suport cau al 38,8% i al 43,1%, respectivament.
Bretxa ideològica
La polarització es reprodueix al creuar els resultats per record de vot en les eleccions generals del 2023. Entre els votants de Sumar, el 81,7% recolza la pròrroga i només el 12,2% la rebutja. Entre els del PSOE, les xifres són del 78,5% i del 15,6%. L’electorat del PP apareix pràcticament partit per la mei-tat: un 47,7% hi està a favor i un 47,4%, en contra. Els votants de Vox són els únics entre els quatre principals electorats en els quals el rebuig és clarament majoritari (57,6%, davant un 35% de suport).
Prohibir els pisos turístics genera una bretxa partidista similar. La proposta arriba al seu màxim suport entre els votants de Sumar (83,4%) i també obté una majo-ria folgada entre els del PSOE (69,5%). En el PP s’inverteix la relació: el 50,9% hi està en desacord i el 43,1%, d’acord. L’oposició és encara més gran entre els electors de Vox, amb un 59% en contra i un 35,6% a favor.
Territorialment, la pròrroga aconsegueix els percentatges més alts a Galícia (80,5%), el País Basc (77,5%) i Catalunya (73,9%). Madrid se situa pràcticament en la mitjana nacional, amb un suport del 64,3%. Els registres més baixos apareixen en el grup que reuneix la resta de comunitats (53,8%) i a Andalusia (57,6%), tot i que també en aquests territoris s’imposa el suport.
En la prohibició dels pisos turístics tornen a destacar el País Basc, amb un 73,4% de suport, i Catalunya, amb un 65,7%. A Madrid, el 61,2% s’hi mostra d’acord i el 34,4%, en desacord; al País Valencià, els percentatges són del 54,9% i del 39,5%. El contrast més gran apareix entre els electorats de Sumar i Vox. En la pròrroga dels contractes els separen 46,7 punts (81,7% davant el 35%). La distància augmenta fins als 47,8 punts davant la prohibició dels pisos turístics (83,4% davant el 35,6%).
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