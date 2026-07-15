Espanya, el Regne Unit i la UE oficialitzen "una nova era"
Un any després del final de les negociacions, les parts rubriquen el text que fa caure l’últim mur de l’Europa continental
Beatriz Ríos
Sis anys després de la sortida del Regne Unit de la Unió Europea i un any des del final de les negociacions sobre Gibraltar, Brussel·les i Londres firmaran aquest dimarts l’acord que permetrà fer caure ‘la Verja’ i normalitzar les relacions comercials amb el Penyal: "Obre una nova era per a les relacions entre el Camp de Gibraltar i Gibraltar", ha dit el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares.
Quan el Regne Unit va abandonar la UE el 2020, els britànics van arribar a un acord per restablir les relacions comercials amb la UE. Aquest acord no cobria el Penyal, atesa la peculiaritat del territori. El 2025, el Govern britànic, el comunitari, Espanya i Gibraltar van tancar un tracte per resoldre l’encaix del petit territori a la resta d’Europa. Aquest text és el que les parts han firmat aquest dimarts.
Albares va descriure l’acord com "la peça que faltava" del Brexit, un acord "històric" que obre "una nova era" en la relació bilateral entre Espanya i el Regne Unit.Albares ho ha descrit com un acord "la peça que faltava" del Brexit, un acord "històric" que obre "una nova era" en la relació bilateral entre Espanya i el Regne Unit. "Aquesta mitjanit [per la passada] acaben els controls a la duana de Gibraltar i acaben els controls d’immigració a Gibraltar i comença el lliure trànsit", va dir Fabian Picardo, ministre principal de Gibraltar, després de la firma.
"Tot està a punt", ha dit el ministre espanyol que acompanyarà el president del govern, Pedro Sánchez, a la línia de la Concepción aquest dimecres. "Fa molts mesos que treballem als dos costats del reixat perquè desaparegui per fi l’últim mur d’Europa continental", ha dit Albares, insistint que a les dotze de la nit serà una realitat.
A la pràctica, el tracte permetrà fer caure el reixat que separa el Penyal de la Línea de la Concepción, facilitant la circulació de mercaderies i, sobretot, el pas dels milers de treballadors que travessen diàriament la frontera. De fet, el text inclou una definició específica de "treballadors fronterers" i promou la cooperació entre les parts per garantir els seus drets.
"Aquest acord garanteix per sempre la llibertat de circulació de persones i de mercaderies, evita distorsions del passat en matèries com la de fiscalitat o la de medi ambient, porta una nova connectivitat al camp de Gibraltar amb aquesta gestió conjunta de l’aeroport", ha dit Albares. El ministre ha assegurat que el pacte "permet al camp de Gibraltar fer un salt cap endavant en un futur prometedor".
Port i aeroport
L’acord estableix que els controls fronterers seran duals al port i l’aeroport de Gibraltar. És a dir, es faran en col·laboració entre les autoritats espanyoles, comunitàries, gibraltarenyes i britàniques. Però a més, Espanya tindrà cert poder de decisió respecte als visats i els permisos de residència al Penyal, amb base en les normes del sistema Schengen que regula la llibertat de moviment a la UE.
Espanya i Gibraltar compartiran la gestió de l’aeroport, però no de la base militar. De fet, les autoritats espanyoles no podran exercir controls sobre personal de l’Exèrcit britànic o de tercers països, en cas de missions, per exemple, de l’OTAN. Aquesta era una de les qüestions més sensibles per la importància de les bases al Penyal. Espanya sí que mantindrà el dret d’autoritzar o no l’entrada de material militar i armes.
El text detalla totes les qüestions legals vinculades als controls fronterers, però també altres aspectes com la cooperació en matèria fiscal, la lluita contra el blanqueig de diner, el comerç de tabac o la gestió de residus. També estableix el marc de la cooperació entre la policia i les autoritats judicials per facilitar la persecució de delictes transfronterers.
Després de la firma, l’acord entra en vigor de manera provisional avui. El text encara haurà de ser ratificat pel Parlament Europeu i el Parlament britànic per ser promulgat de manera definitiva.
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