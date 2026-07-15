Terratrèmol judicial
El Govern veu un patró i assumeix ja una dura condemna a Begoña Gómez
Feijóo celebra que "ningú estigui per sobre de la llei, sigui família de qui sigui", i el PP demana eleccions
Iván Gil
"En democràcia no es condemna innocents". La Moncloa va tornar a recórrer al lawfare per contraatacar després de la condemna a David Sánchez, germà del cap de l’Executiu, amb nou anys d’inhabilitació. Sense matisos i amb una reacció que no es va fer esperar, tant des del Govern com des de la cúpula del PSOE van criticar amb duresa la sentència per emmarcar-la en una estratègia d’assetjament i demolició. Això és, per intentar "danyar" el president del Govern "a través del seu entorn familiar", segons va assegurar la portaveu del Govern, Elma Saiz.
Fonts de la Moncloa parlen de patró, i per això vaticinen ja una dura condemna contra la dona del president del Govern, Begoña Gómez. Les mateixes fonts responien que "pessimisme és poc" respecte al futur judicial de Gómez. Per a això apunten al "precedent" del fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, comparant que en els dos casos s’hauria condemnat sense proves. "Si condemnen per res, tenim un problema", reflexionen.
Diferents fonts avancen que es recorrerà la sentència. Ahir mateix, Emilio Cortés, advocat de David Sánchez, va parlar amb el president del Govern, així com amb altres membres de la Moncloa. La sentència va generar un fort malestar en el Govern, començant pel mateix Sánchez.
Amb una estratègia a l’ofensiva, en el Govern repeteixen el missatge que "ni ens desestabilitzaran ni ens faran caure". L’únic matalàs que s’utilitza en aquest xoc entre poders és que diuen confiar en els tribunals superiors, de segona instància, perquè revoquin aquesta sentència i les que, entenen, estarien a punt d’arribar, com seria el cas de la de Begoña Gómez.
El tancament de files va ser total entre tots els ministres socialistes, dirigents federals del PSOE i del grup parlamentari, agitant la bandera de la persecució judicial. Una "barbaritat", acabaven concloent alguns d’ells. A l’aterrar en la lletra petita de la sentència, a la qual es va reaccionar pràcticament partint de titulars, es posa el focus que "no dona per provat que s’exercís cap pressió o influència".
Sánchez guarda silenci
Els socialistes parlen obertament així de "causa política" i eleven el to per afegir que "en democràcia no ens hauríem d’acostumar que es condemni innocents només per provocar titulars". "Era impossible condemnar pel que es demanava i al final hi ha una condemna injusta, sense proves", arremeten fonts de l’Executiu.
"No tenen proves dels delictes pels quals se’l condemna, no se sosté", argumentaven altres fonts en línia amb el que està sent un dels atacs més directes del poder executiu contra el judicial. Pedro Sánchez, que es va assabentar de la notícia quan assistia a París a la desfilada militar amb motiu de la Festa Nacional de França, no va valorar públicament la sentència. Avui tindrà un acte a la Línea de la Concepción després de la demolició del reixat de Gibraltar, tot i que no té previst abordar aquest assumpte segons avancen des del seu equip. Queda així per determinar si farà seus els missatges de xoc que estan utilitzant alguns dels seus ministres o de la cúpula de Ferraz.
El més directe en públic va ser el ministre de Transports, Óscar Puente, que va arribar a contestar a Alberto Núñez Feijóo a través de les xarxes socials que és "un covard i un incapaç". "El que estàs fent ho pagaràs car a les urnes. No pensis que et sortirà gratis. Ni a tu, ni als que, malgrat les teves evidents carències, et volen portar a la Moncloa tant sí com no", va escriure després que aquest celebrés "que ningú estigui per sobre de la llei, sigui família de qui sigui". "Parla bé del nostre Estat de dret i hauria de reconfortar tots els espanyols", havia completat el líder de l’oposició.
Feijóo no va ser l’únic dirigent popular que es va referir a la sentència. El secretari general del PP, Miguel Tellado, va remarcar després de conèixer-la que "la justícia ha tornat a fallar contra l’entorn de Pedro Sánchez". Segons el seu parer, la resolució arriba malgrat els intents de pressió i coacció que atribueix al PSOE.
La portaveu parlamentària del PP, Ester Muñoz, va qualificar la jornada d’"històrica" i va denunciar que una situació similar "faria caure qualsevol Govern". També va reclamar la dimissió del president i va retreure als seus socis parlamentaris que mantinguin el seu suport a l’Executiu.
El PP entén que la condemna agreuja el deteriorament polític i judicial del Govern i va tornar a demanar la convocatòria d’eleccions generals.
El recurs al lawfare és una de les poques armes que tenen els socialistes per frenar la desmobilització del seu electorat davant els casos judicials que els assetgen. En el mateix Executiu reconeixen que el control dels temps i l’agenda per part dels tribunals bloqueja les seves iniciatives i els impedeix visibilitzar les seves mesures.
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