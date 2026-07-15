Crisi municipal
Junts deixa el govern de Girona i acusa l’alcalde de "personalista"
La decisió arriba a l’advertir "carències" en la gestió i poca capacitat d’influència del partit
josep coll
Junts va anunciar ahir que abandona el govern municipal de Girona després de tres anys de mandat i deixa Guanyem i ERC en minoria, amb 11 dels 27 regidors del consistori. La fins ara vicealcaldessa, Gemma Geis, va atribuir la ruptura a una acumulació de discrepàncies i va acusar l’alcalde, Lluc Salellas, de tenir una manera de governar "personalista". En resum, va assegurar que a Junts "se li ha acabat la paciència".
Geis no va assenyalar un únic detonant, sinó "un cúmul de raons" que, segons va explicar, ha acabat provocant una crisi de confiança i fent insalvables les diferències sobre la manera de governar. La regidora de Junts va retreure que "cal cuidar més els socis de govern" i va assegurar que durant els "últims dos mesos" Junts havia advertit Guanyem de diverses carències, fins a arribar a la conclusió que ja no podia "influir més" perquè "arriba un moment en què el rumb d’un govern el marca l’alcalde".
Una de les reunions més tenses va tenir lloc fa un parell de setmanes durant una junta de govern local convocada per abordar el futur del cinema Truffaut. Segons va relatar Geis, Salellas l’havia de presidir, però "no hi era". La portaveu va remarcar que aquest episodi "no és el motiu" de la sortida, tot i que sí que va aprofundir una "crisi de confiança" que s’arrossegava des de feia temps.
Geis va lamentar que diversos projectes i assumptes que Junts considerava prioritaris hagin quedat durant massa temps "en un segon pla". Entre les qüestions que la formació considera bloquejades, va citar el pla d’asfaltatge, la neteja, la situació de les brigades, la coordinació entre els serveis municipals, la nova oficina de contractació, la modernització dels mercats i la moratòria de negocis.
Grau d’exigència
"Governar no només significa impulsar grans projectes, sinó també cuidar el dia a dia", va afirmar Geis, que va assegurar que el "grau d’exigència" de Junts era més alt. També va posar com a exemples la crisi de les brigades durant Temps de Flors, les voreres que fa mesos que esperen actuacions, l’acumulació de fulles o l’estat dels forats abandonats.
La portaveu va explicar que dissabte va comunicar a Salellas que publicaria l’article d’opinió en el qual qüestionava diferents aspectes del govern, però que no li va traslladar la decisió definitiva de marxar fins dilluns, després del ple municipal.
Els postconvergents de Cambrils, a Aliança
Candidatures
El fins ara portaveu de Junts a l’Ajuntament de Cambrils, Enric Daza, s’incorpora a Aliança Catalana. La formació liderada per Sílvia Orriols va confirmar el seu fitxatge dilluns mitjançant un comunicat, en el qual va anunciar que Daza encapçalarà la candidatura a l’alcaldia en les eleccions municipals del 2027.A més d’aquest regidor, fonts de la formació van explicar a l’agència de notícies Efe que les regidores Laura Mellau i Teresa Recasens també s’integrarien a Aliança Catalana, però les dues regidores ho van desmentir, segons va avançar revistacambrils.cat.
- Per què no podem parar de menjar pipes?
- Estabilitzat l'incendi que crema a una zona de bosc de Lladurs
- Seixanta anys del segrest de la Mare de Déu de Núria: els nens cerdans que van trobar l'amagatall de 1936
- La vídua del líder veïnal de la Balconada, de Manresa, Juan Manuel Zornoza, diu que se l'ha homenatjat 'tard i malament
- Policies de paisà controlen la compravenda il·legal de cromos a Catalunya
- Xoc aparatós entre un cotxe i un autocar a la confluència de la Muralla del Carme de Manresa amb la carretera de Vic
- Josean Querejeta, president del Baskonia: 'Tinc el convenciment absolut que Xevi Pujol ja treballa per al Barça
- No em tornaràs a humiliar': Els motius pels quals Marta Gómez Montero va abandonar el plató del 'Males llengües Nit' de Jesús Cintora