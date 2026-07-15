Les incògnites que la sentència no aclareix
La sentència de l’Audiència Provincial de Badajoz no concreta com es va forjar la cadena de pressions i influències del cas David Sánchez ni determina de qui va partir la decisió de crear-li un lloc a mida.
Rocío Entonado Arias
La sentència de l’Audiència Provincial ratifica que l’expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, i dos responsables de l’Àrea de Cultura van crear un lloc a mida per a David Sánchez, el germà del president del Govern, però no aconsegueix reconstruir per complet com es va posar en marxa l’operació. La decisió condemna Gallardo a 18 anys d’inhabilitació i a Sánchez a nou per prevaricació administrativa, i si bé conclou que tots els acusats van actuar de comú acord en un pla ideat des de les "més altes instàncies" de la Diputació per afavorir el germà del líder del PSOE, els absol de tràfic d’influències perquè no identifica la cadena de peticions, pressions o influències que les va poder precedir.
La principal incògnita es troba precisament en l’origen mateix de la plaça: no s’ha pogut determinar si aquella decisió es va adoptar a petició del mateix David Sánchez, del seu entorn o si la institució va actuar pel seu compte.
Interès no acreditat
La sentència tampoc aconsegueix determinar què va motivar Gallardo a promoure la plaça. L’Audiència Provincial considera provat que va participar en la decisió de crear-la i que posteriorment va acceptar íntegrament la proposta de contractació, però no acredita quin interès personal o polític perseguia amb això. El tribunal arriba a plantejar com a "contrahipòtesi" que les actuacions prevaricadores poguessin respondre al propòsit d’afavorir David Sánchez per la seva proximitat familiar amb qui després seria reelegit secretari general del PSOE i president del Govern. Afegeix que Gallardo podria haver buscat "congraciar-se amb Pedro Sánchez després que els socialistes extremenys donessin suport el 2017 a Susana Díaz. No obstant, l’Audiència no assumeix aquesta possibilitat com un fet provat. La presenta com una explicació alternativa davant l’absència de proves sobre una pressió prèvia i conclou que desconeix qui va poder exercir influència sobre els condemnats, com es va materialitzar i fins i tot si va existir.
Respecte al canvi de lloc, es considera provat que es va buscar donar "aparença de legalitat" a la realitat laboral de David Sánchez, però no identifica cap petició, missatge o ordre seva dirigida al fet que la Diputació atengués les seves "preferències personals".
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