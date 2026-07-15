Festa nacional
Macron obre la seva última desfilada del 14J als seus aliats d’altres països
Convida les tropes de la Coalició dels Voluntaris a marxar per primera vegada al costat de les franceses per exhibir "el despertar estratègic d’Europa"
Un grup reduït de soldats ucraïnesos, que van haver d’aprendre a desfilar, va participar en l’esdeveniment
Leticia Fuentes
França ha commemorat la seva festa nacional aquest 14 de juliol amb la tradicional desfilada militar als Camps Elisis de París, on 6.700 de soldats d’infanteria i 315 vehicles van exhibir la seva força militar sota el lema ‘El despertar estratègic d’Europa’.
El president de la república, Emmanuel Macron, va recórrer la històrica avinguda sobre un tot terreny militar descapotable acompanyat pel cap de l’Estat Major de les Forces Armades, el general Fabien Mandon, mentre passava revista a les tropes fins a la plaça de la Concòrdia. La sorpresa de la cerimònia va arribar durant aquest recorregut: per primera vegada en anys, el cap de l’Estat no va ser rebut amb les habituals esbroncades de part del públic, que lluny d’això, el van acompanyar amb aplaudiments durant tot l’acte.
La desfilada d’aquest any comptava amb una cosa excepcional; és l’últim per a Emmanuel Macron com a president, ja que haurà d’abandonar el càrrec el 2027, i és la primera vegada que les tropes internacionals dels països que formen la denominada Coalició dels Voluntaris, van participar conjuntament en la cerimònia. Un gest amb què França ha volgut escenificar la creixent cooperació europea en matèria de defensa.
Després del pas del president, amb cert aire de comiat, van començar a desfilar milers de soldats d’infanteria, seguits pels efectius de la Brigada de Bombers de París, un dels cossos més homenatjats davant la intensa temporada d’incendis que afecta el país, i pels més de 500 soldats estrangers pertanyents a les tropes de la Coalició, entre les quals també es trobava l’espanyola, sota la bandera del Tercio Armada, amb un contingent de 21 militars. També un grup reduït de soldats ucraïnesos, que van haver d’aprendre a desfilar dies abans de l’esdeveniment, ja que atès el context bèl·lic, les circumstàncies no han permès a l’Exèrcit ucraïnès aprendre a desfilar fins ara.
Zelenski, Starmer i Sánchez
El moment més esperat va arribar amb l’exhibició de l’armada de l’Aire, composta per 98 avions i 31 helicòpters. Els caces Rafale de la Força Aèria francesa van ser els grans protagonistes a l’assorcar el cel de la històrica avinguda i dibuixar en l’aire els colors de la bandera nacional al seu pas. Una posada en escena supervisada des de la llotja presidencial per 37 líders europeus, entre els quals es trobaven Vlodymyr Zelensky, Keir Starmer, o Pedro Sánchez, a qui se’l va poder veure intercanviant unes paraules amb el primer ministre francès, Sebastién Lecornu.
Una exhibició de poder militar amb què Macron va buscar llançar un missatge de "despertar estratègic" després d’anys defensant la idea del rearmament europeu i la redefinició de la seva arquitectura de seguretat. El crit aquest dimarts és doble; cap a l’exterior, França reafirma el seu lideratge militar, i cap a l’interior, reforçant el llegat internacional d’un país que, malgrat les crisis personals que afronta, continua sent clau en la construcció de la unió de la seguretat europea.
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