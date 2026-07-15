Un esdeveniment històric
El pacte de Gibraltar entra en vigor i aparca el debat sobre la sobirania compartida
La caiguda de la Reixa culmina un acord que garanteix a partir d’avui la circulació de persones i mercaderies
Crítics com García-Margallo creuen que Espanya ha desaprofitat el seu poder negociador
Mario Saavedra
Aquest dimecres, Pedro Sánchez realitzarà una visita al Camp de Gibraltar que pot ser històrica, i molt polèmica per a part de l’espectre polític espanyol. El president viatjarà a La Línea de la Concepción i al lloc fronterer amb Gibraltar, que ha sigut enderrocat per permetre el pas sense controls de persones com a part de l’acord firmat entre la Unió Europea i el Regne Unit que defineix l’encaix de la colònia britànica a la resta del territori peninsular.
¿Pisarà Sánchez Gibraltar durant la cerimònia que escenificarà la demolició de la Verja? ¿Es limitarà a quedar-se al costat espanyol? ¿Es farà una fotografia amb Fabián Picardo, ministre principal del Penyal, o serà correspost al seu nivell per Keir Starmer, el sortint primer ministre britànic? La qüestió té una enorme càrrega simbòlica. Si el president espanyol travessés l’antiga frontera protagonitzaria un moviment sense precedents: mai abans un cap del Govern espanyol ha realitzat una visita oficial al territori la sobirania del qual Espanya reclama des de fa més de tres segles.
Per als defensors, el tractat suposa el començament d’una nova etapa de cooperació per aconseguir una "zona de prosperitat compartida" entre Gibraltar i el Camp de Gibraltar. També, la demolició de l’últim mur continental d’Europa. L’obertura de la frontera facilitarà la vida dels prop de 15.000 treballadors transfronterers que cada dia van i venen als seus llocs al privilegiat enclavament.
Per als seus crítics, en canvi, la fotografia de Sánchez plasmarà la pèrdua d’una oportunitat històrica per reclamar, si ja no la cessió, almenys la cosobirania de Gibraltar entre Espanya i el Regne Unit. Afirmen que s’hauria d’haver aprofitat l’oportunitat del Brexit per pressionar en defensa dels interessos nacionals. Era l’oportunitat negociadora més important en dècades, argumenten. Vox i el Partit Popular s’han oposat al tractat.
Al capdavant d’aquesta tesi hi ha José Manuel García-Margallo, ministre d’Exteriors del Govern del Partit Popular entre 2011 i 2016. García-Margallo diu que van ser precisament les desavinences sobre com negociar Gibraltar la clau en la seva sortida de l’Executiu de Mariano Rajoy.
"Mariano Rajoy em deia sobre la cosobirania: ‘Això és un embolic’. És clar que era un embolic. ¿Com no ha de ser un embolic? Vam perdre Gibraltar el 1713. No ens ho tornaran amb una caixa de bombons a l’hora de l’esmorzar", afirma l’exministre en conversa amb EL PERIÓDICO.
A Margallo el va substituir Alfonso Dastis (novembre del 2016-juny del 2018). "Llavors Dastis va dir que la sobirania no era a sobre de la taula. Aquest va ser l’error", recorda García-Margallo.
Votació del Brexit
Amb Dastis com a ministre d’Exteriors, el Regne Unit va activar la seva clàusula de sortida de la UE i va començar a conjuminar-se la sortida de Gibraltar de la UE. El 95,9% dels gibraltarenys havia votat a favor d’estar a la Unió Europea en el referèndum per al Brexit, però l’opció "stay" va perdre i el Penyal havia d’abandonar-la al costat del Regne Unit. Espanya hauria d’haver utilitzat aquesta necessitat imperiosa de mantenir l’accés a l’espai europeu per obrir una negociació sobre la sobirania, afirma García-Margallo.
El Ministeri d’Exteriors no ha volgut respondre a la pregunta de si era plantejable la cosobirania en aquestes negociacions. La seva resposta s’ha limitat a recordar que "l’article 2 del Tractat deixa molt clar que la reivindicació de sobirania d’Espanya no canvia. No hi ha cap cessió en matèria de sobirania i jurisdicció".
Ahir a Brussel·les, on les parts van rubricar l’acord, el ministre d’Exteriors espanyol, José Manuel Albares, va insistir que el text deixa clar "que Espanya no canvia una coma en la seva reclamació de sobirania". I va recalcar: "La nostra posició continua sent la mateixa". Preguntat sobre això, Picardo va dir que el tractat tampoc canvia "la realitat de la sobirania de Gibraltar", informa Beatriz Ríos.
La proposta de cosobirania havia començat a negociar-la l’exministre Josep Piqué durant el Govern de José María Aznar. García-Margallo recorda que ell la va presentar a Londres i davant de les institucions europees i les Nacions Unides.La proposta de cosobirania havia començat a negociar-la l’exministre Josep Piqué durant el Govern d’Aznar. García-Margallo recorda que ell la va presentar Londres i davant de les institucions europees i les Nacions Unides. Contemplava un període transitori de cosobirania hispanobritànica, ampli autogovern per a Gibraltar, doble nacionalitat per als seus habitants i la creació d’una zona econòmica especial que beneficiés també el Camp de Gibraltar. La cosobirania s’aplicaria a les relacions exteriors (cosa que hauria permès a Gibraltar mantenir la vinculació amb la UE a través d’Espanya), la defensa (per resoldre conflictes històrics com la prohibició que els vols militars sobrevolin Espanya) i la immigració.
"Era perfectament possible. Jo vaig tenir converses amb els agents econòmics més importants de Gibraltar i al final deien: ‘Bé, si us poseu molt pesats, caldrà acceptar-ho’", assegura l’exministre. "Ens van donar el dret de veto i podíem haver fet el que hauríem volgut. Teníem totes les cartes a la mà". Les directrius europees van establir que cap acord futur entre la Unió Europea i el Regne Unit podria aplicar-se a Gibraltar sense un acord previ entre Espanya i Londres.
El Govern britànic, no obstant, no semblava estar per la feina. Manté el que anomenen una "doble garantia" envers Gibraltar: no negociar un canvi de sobirania contrari a la voluntat dels gibraltarenys i no entrar en una negociació sobre la sobirania que el mateix Govern de Gibraltar no acceptés. El sortint ministre principal de Gibraltar, Fabián Picardo, sempre ha rebutjat frontalment la proposta de Margallo. En el referèndum il·legal organitzat per Gibraltar el 2002, el 98,97% dels votants va rebutjar el principi de sobirania compartida entre Espanya i el Regne Unit.
El Tractat d’Utrecht
La reivindicació espanyola sobre Gibraltar es recolza en dos pilars legals: el Tractat d’Utrecht i les resolucions de les Nacions Unides sobre descolonització. .L’article X del Tractat d’Utrecht, firmat el 13 de juliol de 1713, va cedir a la Corona britànica "la plena i sencera propietat de la ciutat i el castell de Gibraltar, juntament amb el seu port, defenses i fortaleses". Espanya afirma que aquella cessió no va incloure l’istme situat al nord del Penyal, posteriorment ocupat pels britànics, ni espais marítims exteriors al port. L’aeroport, que a partir d’ara tindrà una gestió compartida per Espanya i el Regne Unit, està construït precisament sobre aquest istmo la sobirania del qual Espanya no reconeix al Regne Unit.
Diverses resolucions de l’ONU van instar Espanya i el Regne Unit a negociar i van vincular la descolonització de Gibraltar amb el principi d’integritat territorial. El Regne Unit i el Govern gibraltareny, al contrari, invoquen el dret d’autodeterminació i afirmen que no pot modificar-se la sobirania contra la voluntat dels habitants del territori. Han realitzat dos referèndums (il·legals en el marc de la descolonització) des d’aleshores, en els quals va guanyar per gairebé unanimitat la permanència al Regne Unit. Al començament de les més de mil pàgines del tractat s’especifica que cap de les dues parts renuncia a les seves reclamacions de sobirania. El text està dirigit a resoldre els problemes pràctics derivats del Brexit: la circulació de les persones que arriben a Gibraltar i dels mateixos gibraltarenys, molts dels quals tenen cases al Camp de Gibraltar; les mercaderies i el seu encaix en la unió duanera; o qüestions com la fiscalitat (amb la creació d’un impost sobre el valor afegit al costat gibraltareny del 15% per mitigar la competència deslleial amb el 21% del costat espanyol, o mesures per treure la colònia de la llista de paradisos fiscals); els drets dels treballadors (per exemple, un fons per incrementar les seves pensions), el medi ambient (els assumptes dels abocaments d’aigües residuals o els "rellenos" del mar) i la cooperació policial. El Regne Unit i la Unió Europea firmen el tractat aquest dimarts a Brussel·les i el pas lliure de controls començarà a aplicar-se provisionalment a partir d’aquest dimecres, 15 de juliol. Després haurà de ser ratificat pel Parlament Europeu, on previsiblement tirarà endavant, probablement amb els vots en contra del Partit Popular espanyol.
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