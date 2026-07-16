Decisió judicial
Illa exigeix l’aplicació immediata de l’amnistia després de l’aval europeu: «És de compliment obligat, ja no hi ha cap obstacle»
Sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía y Carles Puigdemont hoy, en directo: reacciones y última hora de la decisión del tribunal europeo
La justicia europea avala la ley de amnistía y abre la puerta al regreso de Puigdemont
El tribunal de la UE avala la aplicación de la amnistía a los CDR acusados de terrorismo
Sara González
Una sentència «clara» i que s’apliqui «sense dilació». Aquest és el desideràtum que va expressar dilluns Salvador Illa amb la mirada posada en la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) d’aquest dijous. L’aval de la justícia europea ha estat nítid, tal com esperava, de manera que el president de la Generalitat ha comparegut aquest dijous des de la Galeria Gòtica del Palau per celebrar la decisió i exigir que s’apliqui de manera «integral, diligent i sense subterfugis». Es tracta d’un missatge carregat de contundència en què s’ha adreçat, especialment, al Tribunal Suprem, tot i evitar esmentar-lo: «¿Què més cal per aplicar-la? No hi ha volta de full, és de compliment obligat, ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que n’impedeixi l’aplicació plena».
El president ha defensat, davant els detractors de l’amnistia, que la llei forma ara part «amb totes les conseqüències» del marc legal espanyol i considera provat que el temps ha «donat la raó» als qui defensaven el seu encaix constitucional. Però també als qui han donat suport a la tesi que l’estratègia de desjudicialització ha contribuït que Catalunya miri «cap endavant» en un clima de «retrobament, diàleg i convivència». En el futur, ha assegurat, les persones i els partits afectats per la llei han de poder «participar i contribuir amb els mateixos drets i deures». No ha pronunciat ni el nom de Carles Puigdemont ni el d’Oriol Junqueras, però l’al·legat ha estat clar a favor que puguin participar en llibertat en la política catalana i en el pròxim cicle electoral.
Al Govern han esperat contenint la respiració un veredicte que entenen que suposa un punt d’inflexió per a la legislatura de Pedro Sánchez, però també per deixar enrere els últims cops de cua del «procés». «Europa diu sí a l’amnistia, Catalunya diu sí al futur. És una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia», ha proclamat. No han estat poques les vegades que Illa ha exigit l’aplicació immediata de l’amnistia als líders de l’1-O, fins i tot interpel·lant directament el Tribunal Suprem. El setembre de l’any passat es va reunir amb Carles Puigdemont a Brussel·les, amb qui no havia parlat fins aleshores, i des que va assumir les regnes del Govern ha anat consolidant el vincle amb el líder d’ERC, Oriol Junqueras, clau juntament amb els Comuns per a la seva estabilitat.
Els socialistes catalans veuen en l’aplicació de l’amnistia la culminació de l’estratègia de desjudicialització que Sánchez va iniciar primer amb els indults i després amb la supressió del delicte de sedició del Codi penal. Una aposta determinant per poder presumir d’haver posat fi a l’etapa del «procés» i fer «tabula rasa» amb els independentistes, que tant el PSOE com el PSC necessiten per governar la Moncloa i la Generalitat.
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