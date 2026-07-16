L’Audiència de Madrid manté el judici amb jurat contra Begoña Gómez per dos delictes i li torna el passaport
Rebaixa a dos delictes pels quals Gómez haurà d’asseure’s al banc dels acusats
La Moncloa denuncia «persecució» a la dona de Sánchez perquè «Begoña Gómez és innocent»
Última hora sobre els casos judicials pròxims al PSOE i a Pedro Sánchez. En directe: reaccions
May Mariño
L’Audiència de Madrid ha decidit, després de diversos dies de deliberacions, mantenir la decisió del jutge Juan Carlos Peinado que Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, sigui jutjada en un judici amb jurat. No obstant, en la interlocutòria, ha reduït a dos els presumptes delictes pels quals ha de ser jutjada: tràfic d’influències i malversació de cabals públics, dos menys dels que l’acusa el magistrat.
A més, ha decidit aixecar les mesures cautelars imposades per Peinado, cosa que suposa anul·lar l’entrega del passaport, la prohibició de sortir del país i l’obligació de firmar cada quinze dies davant l’autoritat judicial.
Junt amb Begoña Gómez també serà jutjada la seva assistent a la Moncloa, Cristina Álvarez, per un presumpte delicte de malversació de cabals públics, només en relació amb la suposada desviació del software, i no anirà a judici per tràfic d’influències. A més, queda sobreseguda l’acusació per delicte de corrupció en els negocis.
Del procediment per llei del jurat queda separat l’empresari Juan Carlos Barrabés, contra el qual se seguirà la investigació en procediment abreujat pel que fa a la legalitat de les adjudicacions de contractes públics a la seva empresa.
A més, la Sala acorda l’alçament de les mesures cautelars personals acordades respecte de les investigades, consistents en la prohibició de sortir del país, l’entrega del passaport i l’obligació de firmar cada quinze dies davant l’autoritat judicial, sense perjudici que totes dues estiguin localitzades en tot moment.
Innocent i persecució
Després de conèixer-se aquestes decisions judicials, des de la Moncloa van insistir a EL PERIÓDICO que «Begoña Gómez és innocent». «Tot el que conegui la instrucció sap que es tracta d’una causa política, que té el seu origen en una denúncia falsa basada en notícies falses, i l’única motivació de la qual és l’assetjament i la persecució a la dona del president del Govern», denuncien les fonts pròximes al cap de l’Executiu.
Una línia també compartida al PSOE. La secretària d’Organització va repassar que «primer eren cinc delictes, ara diuen que dos». Però, va exposar Rebece Torró a X, «ni cinc ni dos ni cap. Begoña Gómez és INNOCENT (sic) i ho repetirem les vegades que faci falta». És més, va considerar que tot respon a «una cacera política obscena».
Per la seva banda, l’advocat de Cristina Álvarez, José María de Pablo, va reconèixer que està «molt satisfet» amb la interlocutòria de l’audiència provincial perquè «acull –diu– pràcticament tots els arguments del meu recurs, redueix l’acusació contra el meu client a un serrell –que haurà de quedar en res en el judici–, li elimina tres delictes, i anul·la les cautelars».
- La María, de 32 anys, viu en un bosc sense electricitat de la xarxa ni aigua calenta: 'Vius una mica al ritme de la vida
- L'Hospital de Cerdanya, contra la planta més verinosa del Pirineu: un pla de divulgació vol prevenir intoxicacions per tora blava
- Un estudi amb lideratge manresà certifica que els infants de 0 a 3 anys són capaços de desenvolupar pensament científic
- Estabilizat l'incendi de Sant Quirze Safaja després de cremar 97 hectàrees
- Ot Santacreu, promesa manresana de les ciències a Catalunya: 'Quan estudies, si no hi dediques temps i les coses no surten, és fàcil acabar frustrat
- Aquesta és la millor ciutat de Catalunya per formar una família: és la 15a del món i la primera d’Espanya
- Daniel Corrales Álvarez, diabètic de Manresa: «No demano que em regalin res, només un lloc on poder viure»
- Joan Garcia, Eric Garcia i Marc Pubill, a 90 minuts de ser campions del Mundial