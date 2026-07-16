Llei d'amnistia
Aznar, després de conèixer l'aval europeu a l'amnistia: "L'agressió sediciosa contra el dret no ha de quedar impune"
L'expresident alerta que la "unitat" dels països de la UE és el fonament bàsic de la institució
Miguel Ángel Rodríguez
"En un dia com avui, convé recordar que l'agressió sediciosa contra el dret no ha de quedar impune, ni encara menys ser recompensada." Així s'ha expressat l'expresident del Govern José María Aznar pocs minuts després de conèixer-se la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que avala l'aplicació de la llei d'amnistia als líders del procés i considera admissible que també s'amnistiïn els delictes de malversació.
En un fòrum del Partit Popular Europeu (PPE) celebrat a Madrid, Aznar ha advertit que "quan s'ataca la integritat nacional d'un estat membre, qui rep l'agressió és el conjunt del sistema institucional europeu".
Davant de dirigents de la dreta europea i llatinoamericana, l'expresident ha afirmat que "la unitat d'Espanya, de França, d'Alemanya o d'Itàlia és el fonament de la unitat d'Europa".
Aquestes declaracions, tot i que no critiquen explícitament la sentència del TJUE, expressen preocupació pel pronunciament que avala l'aplicació de la llei d'amnistia.
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